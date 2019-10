La patronal del acero advierte a la UE de que sus medidas proteccionistas son «insuficientes» Interior del tren de carril en el complejo industrial de Arcelor en Gijón. / D. MORA Eurofer insta a la Unión Europea a luchar contra la sobrecapacidad del mercado y señala al alambrón como uno de los productos más afectados PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 04:05

La patronal siderúrgica da un toque de atención a la Unión Europea sobre el último ajuste realizado en las medidas de salvaguardia para controlar las importaciones. «Esta revisión mejora las debilidades técnicas, pero el mercado del acero sigue deprimido», advirtió hace unos días el director general de la Asociación Europea del Acero (Eurofer), Axel Eggert, organismo que aglutina a las compañías siderúrgicas más importantes y entre las que figura Arcelor. Si bien reconoce que la revisión las restricciones aplicadas de forma provisional en julio de 2018 y definitiva en febrero de este año han dado como resultado mejoras, señala que «aún no es suficiente para una gran parte del sector, sobre todo por que se enfrenta a una demanda doméstica de acero deprimida». El nuevo ajuste, que entró en vigor este mes, no satisface del todo a Eurofer, ya que considera que es una respuesta escasa ante «una presión importadora insostenible, que no disminuirá a pesar de los cambios introducidos».

El panorama que avista la patronal europea es muy negro. Apunta que los márgenes casi han desaparecido, los planes de producción se han recortado y las instalaciones en Europa han parado temporalmente, lo que afecta a miles de empleos. La caída de la demanda y el nivel elevado de las importaciones procedentes de países extracomunitarios -sobre todo de Turquía, China y Rusia- es una mezcla venenosa para la industria siderúrgica europea. «La salvaguardia mantiene la puerta abierta a estos volúmenes de importación históricamente altos, incluso a medida que las condiciones del mercado se deterioran».

Ante las malas perspectivas, Eurofer insta a la Comisión Europea a que, «a su debido tiempo, revise más el nivel del contigente libre de aranceles, que es artificialmente alto, y los reduzca a cerca del volumen de importación que había entre 2015 y 2017». Las medidas de salvaguardia se adoptaron el año pasado ante los aranceles aplicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a las importaciones siderúrgicas. Esta política proteccionista provocó que países extracomunitarios desviasen su producción a Europa, lo que acarreó el desplome de los precios por sus menores costes productivos, al tener unas normativas ambientales más laxas y tarifas energéticas y laborales mucho más reducidas que en el viejo continente.

La Comisión Europea impuso aranceles del 25% a más de una veintena de categorías de productos, entre ellos los laminados en caliente y los destinados al sector automovilístico. No obstante, solo se aplican si los fabricantes superan el volumen medio anual importado en los tres años anteriores. Además, en la revisión que acaba de entrar en vigor, se reduce el ritmo de liberalización gradual y el contingente libre de tasas pasa a aumentar un 3% después de cada año de aplicación, en lugar del 5% que se estipulaba antes de la modificación.

En línea con Maroto

La reclamación de la patronal siderúrgica europea va en la misma línea que la carta enviada este mes por la ministra de Industria, Reyes Maroto, a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmströn. Asimismo, Eurofer insta a continuar los esfuerzos internacionales contra la sobrecapacidad global, «que es la raíz de los desafíos que enfrenta el sector europeo en la actualidad». Bajo su punto de vista, es vital que «países como China, Indonesia, Irán, Rusia o Turquía dejen de acumular un exceso de capacidad que ponga en peligro el mercado mundial del acero. La salvaguardia, por sí sola, no será suficiente».

Esta situación perjudica especialmente a determinados productos, sobre todo «las láminas con revestimiento metálico para aplicaciones automotrices, las barras de refuerzo y el alambrón», apunta Eurofer. Precisamente, las instalaciones que fabrican este último en Gijón se encuentran «al borde del cierre», según manifestó Arcelor la semana pasada. Por ello, la multinacional suprimirá un turno de trabajo -pasará de cinco equipos a cuatro- en el tren de alambrón de manera indefinida.