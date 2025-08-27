El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un jubilado observa su móvil sentado en un banco a la sombra. Javier Sánchez

La edad real de jubilación de los asturianos se sitúa en su máximo histórico al alcanzar los 65 años

El Principado de Asturias es la comunidad en la que menos aumenta la cifra de pensionistas y también la cuantía media que reciben

Noelia A. Erausquin
José A. González

Noelia A. Erausquin y José A. González

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:36

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real se reduce poco a poco. En la primera mitad de este 2025, según ... datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta última se situó en Asturias en 65 años, su máximo histórico. Hace doce meses eran 64,8. Poco a poco ha ido escalando. Como ejemplo, en 2021, era casi un año menos, 64,2. A nivel nacional, y ya con datos de agosto, ha subido hasta los 65,3, es decir, año y medio por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados que, en la actualidad, está en 66 y 8 meses.

