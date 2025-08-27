La edad real de jubilación de los asturianos se sitúa en su máximo histórico al alcanzar los 65 años

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real se reduce poco a poco. En la primera mitad de este 2025, según ... datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta última se situó en Asturias en 65 años, su máximo histórico. Hace doce meses eran 64,8. Poco a poco ha ido escalando. Como ejemplo, en 2021, era casi un año menos, 64,2. A nivel nacional, y ya con datos de agosto, ha subido hasta los 65,3, es decir, año y medio por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados que, en la actualidad, está en 66 y 8 meses.

Hasta junio, en Asturias se registraron 4.336 nuevas altas y siete de cada diez se sitúan por encima de los 65 años, 3.044 por 1.292 de menores de esa edad. Se da la circunstancia de que, en la mayoría de estos casos, aquellos que acceden al retiro anticipado lo hacen con pensiones más altas, 2.085,23 euros de media frente a los 1.623,8 de los que deben esperar más. La media de unos y otros se queda en 1.761,29 euros.

Pero lo que está claro es un cambio de tendencia que, según el departamento dirigido por Elma Saiz, «refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de pensiones». A nivel nacional, las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total, frente al 4,8% en 2019 y el ministerio cuantifica en más de 1,34 millones los pensionistas de jubilación en activo, con una nómina media de 1.009,61 euros al mes, un 4,6% más que en 2024.

Mientras tanto, el gasto en estas partidas continúa disparándose. En agosto, la Seguridad Social destinó 13.620 millones de euros al pago de 10,3 millones de pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La cifra supone un 6,17% más que en agosto de 2024. En Asturias fueron 460,2 millones, un 4,37% más que hace un año, repartidos en 302.301 pensiones.

Se da la circunstancia de que el Principado es la región en la que menos sube la cuantía media, con la entrada en el sistema de trabajadores con salarios más modestos en relación al promedio e incluso a las pensiones que cobran sus predecesores, y también en la que menos aumenta la cifra de pensionistas.

Las pensiones se contienen

La paga media está en 1.522,36 euros brutos mensuales, tras aumentar un 3,78 % en el último año, el porcentaje más bajo de todo el país. Este es un aspecto que se lleva repitiendo en los últimos tiempos, ante el descenso de jubilados procedentes de la minería y el metal, que disparaban las cuantías. A pesar de que todo apunta a una convergencia en el tiempo con los datos nacionales, el promedio estatal sigue estando muy por debajo, en 1.312,9 euros –cerca de 210 euros menos–, pero sube un 4,5% en relación a hace un año. No obstante, hay grandes diferencias entre las distintas clases de pensiones. Así, las 187.070 de jubilación que se abonan en Asturias alcanzan de media los 1.776 euros –una cifra relativamente cercana a las nuevas altas–, mientras que las 76.299 de viudedad apenas superan los 1.070.

Además, el Principado es la comunidad en la que menos se está notando la entrada en la edad de jubilación de los primeros nacidos en el 'baby boom'. Frente al incremento de pensionistas del 1,63% a nivel nacional, en Asturias el aumento se queda en un 0,57%, el menor del país.

En conjunto, los datos muestran un acercamiento progresivo entre la edad legal y la real de retiro laboral, un mayor peso de las jubilaciones demoradas y un incremento constante en el gasto en pensiones.