El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manu Cecilio

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  2. 2 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  5. 5 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  6. 6 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  7. 7

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión