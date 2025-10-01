El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Requena, (CC OO); Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria; Javier Cueli, director general de Energía y Minería; y Javier Fernández Lanero (UGT)

«La planificación energética tiene lo que necesita Asturias para no comprometer el futuro»

El Principado destaca también el desarrollo de «unas infraestructuras muy significativas» para la futura implantación de la eólica marina

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:06

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, aseguró ayer, tras la reunión que mantuvo con los sindicatos mayoritarios de la región (UGT y CC OO) ... y con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que la planificación energética a 2030 «es positiva y tiene todo lo que necesita Asturias para no comprometer nuestro desarrollo futuro». En ese sentido, aseguró que lo importante será desarrollar todas las actuaciones necesarias para que el refuerzo y ampliación de la red de transporte y distribución de energía en Asturias –que prevé duplicar la potencia máxima actual– sea una realidad: «Ahora, la pelota está en nuestro tejado para tratar de que esto llegue a buen puerto».

