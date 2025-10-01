«La planificación energética tiene lo que necesita Asturias para no comprometer el futuro»

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, aseguró ayer, tras la reunión que mantuvo con los sindicatos mayoritarios de la región (UGT y CC OO) ... y con la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), que la planificación energética a 2030 «es positiva y tiene todo lo que necesita Asturias para no comprometer nuestro desarrollo futuro». En ese sentido, aseguró que lo importante será desarrollar todas las actuaciones necesarias para que el refuerzo y ampliación de la red de transporte y distribución de energía en Asturias –que prevé duplicar la potencia máxima actual– sea una realidad: «Ahora, la pelota está en nuestro tejado para tratar de que esto llegue a buen puerto».

Campo explicó que el documento que recoge esa nueva hoja de ruta «indicará la infraestructura eléctrica de la zona central de Asturias, lo que se llama el anillo». No obstante, precisó que «se trata de algo más complejo, pero de forma simplificada es una inversión fundamental para dar servicio a la transformación de las industrias de la zona y también para la atracción de nuevas industrias, que nacen ya electrointensivas y con unas demandas previsiblemente muy elevadas».

Por otro lado, el viceconsejero hizo hincapié en «otra parte importante de la planificación de la que se habla menos, que afecta al occidente asturiano». En ese sentido, destacó el proyecto de «unas infraestructuras muy significativas para el futuro desarrollo de la eólica marina y de otros proyectos industriales intensivos en el ámbito energético».

Por su parte, Alberto González, director general de Fade, afirmó que este refuerzo es «absolutamente necesario» y que «llega tarde»: «El anillo lleva pidiéndose por parte de Fade más de tres lustros y es necesario ponerse manos a la obra porque se ha ido parcheando, pero de cara al futuro, tanto para los proyectos que están encima de la mesa como para el funcionamiento de las empresas que están pidiendo más capacidad, es absolutamente necesario».

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, calificó de «buena noticia» los planes anunciados porque «se ha conseguido más incluso de lo que se había pedido», aunque advirtió de que la región «se juega mucho y, además, no podemos esperar». En esa línea, Lanero recordó que «para potenciar la industria en Asturias y para atraer nuevas inversiones, necesitamos energía en cantidad y calidad suficiente, y eso es lo que es el anillo central». El secretario general de UGT Asturias insistió en la necesidad de que esas infraestructuras «se ejecuten cuanto antes» y pidió «conciencia social para no dilatar la puesta en marcha de lo que contempla la planificación».

Ignacio Requena, secretario general de CC OO de Industria de Asturias reconoció «alivio» por los compromisos adquiridos por el Gobierno central. «Vamos a ser muy exigentes con que se cumpla el itinerario y los planes recogidos, pero nos parece una muy buena noticia». Así, subrayó que se trata de «una condición necesaria, pero no suficiente», porque tiene que ir acompañada de la inversión privada: «Es necesaria para el desarrollo del tejido industrial que ya tenemos, en cuanto a ampliación de factorías o proyectos como el de Asturiana de Zinc en Avilés u otros como el del horno eléctrico de Arcelor. También valoró que esta planificación abra «la posibilidad de que vengan nuevos proyectos que necesitan este suministro».