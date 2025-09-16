El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mercado de El Fontán, en Oviedo. Álex Piña

Los huevos, un 72% más caros: así se han disparado los precios de los alimentos en Asturias

Los alimentos se disparan en Asturias casi un 35% en un lustro y este producto lo hace más de un 70%

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:15

El coste de la vida se ha disparado a partir de la pandemia. Se nota en todas partes, en los lineales del supermercado, en los ... escaparates de las agencias inmobiliarias y también a la hora de buscar un paquete vacacional, solo por citar algunos casos. Sin embargo, las familias lo comprueban a diario a la hora de llenar la nevera. Con el presupuesto de aquellas compras semanales permitidas en pleno confinamiento ya no se llena el carrito. De hecho, en apenas cinco años, los alimentos han escalado en Asturias un 34,4%, pero algunas categorías lo han hecho incluso por encima del 70%. Mientras, el Índice de Precios de Consumo (IPC) también ha crecido fuertemente, pero a un ritmo muy inferior, de media su incremento en el último lustro es del 19,69%.

