Los hermanos Begoña, Gonzalo, Marisa, Juan Carlos, Miguel, Fernando, Marian y Marta de la Cera.

Los hermanos Begoña, Gonzalo, Marisa, Juan Carlos, Miguel, Fernando, Marian y Marta de la Cera. Juan Carlos Román

La empresa familiar asturiana pide un «ecosistema amable para crear empleo y riqueza»

Aefas distingue a la familia De la Cera, propietaria del Grupo Lacera, «ejemplo de tesón y buen hacer durante décadas»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:39

La primera oficina que tuvo el Grupo Lacera estaba en el propio domicilio de la familia formada por Juan de la Cera y Marisa Santiago, ... junto a sus hijos. Corría la década de los sesenta y el sector de la limpieza estaba lejos de la profesionalización que luego le confirieron empresas como esta, que es el tercer mayor empleador privado de Asturias, al aglutinar 6.000 empleos. Por ser «un ejemplo de tesón y buen hacer durante década», la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) le entregó este miércoles su XVI galardón en un acto celebrado en Gijón.

