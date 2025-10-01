La empresa familiar asturiana pide un «ecosistema amable para crear empleo y riqueza»

La primera oficina que tuvo el Grupo Lacera estaba en el propio domicilio de la familia formada por Juan de la Cera y Marisa Santiago, ... junto a sus hijos. Corría la década de los sesenta y el sector de la limpieza estaba lejos de la profesionalización que luego le confirieron empresas como esta, que es el tercer mayor empleador privado de Asturias, al aglutinar 6.000 empleos. Por ser «un ejemplo de tesón y buen hacer durante década», la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) le entregó este miércoles su XVI galardón en un acto celebrado en Gijón.

Marta de la Cera, una de las hijas del matrimonio fundador de la firma, fue la encargada de agradecer el premio. En una intervención cargada de emotividad, recordó los inicios, cuando «se compraban sábanas viejas de hospital para hacer trapos» y se fabricaban en el almacén los carros de doble cubo para separar el agua limpia de la sucia. A «don Juan, como todos le llamaban», le siguen recordando aquellos que trabajaron a su lado. «Creo que no hay mayor legado como empresario y ser humano que dejar esta huella en las personas», apuntó su hija Marta, que también elogió a su madre «por cuidar del proyecto en silencio» y con sus atenciones al personal.

Empresas familiares como la que está detrás del Grupo Lacera son un gran valor para Asturias, pero requieren de apoyo. «Necesitamos un ecosistema amable para seguir creando empleo y riqueza. Para mantener el arraigo de tantas y tantas empresas y empresarios», señaló el presidente de Aefas, Iñigo Cabal, que agradeció al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el «trato exquisito» que les dispensa, aunque les separen muchas veces sus puntos de vista.

Una de los temas en el que las discrepancias son más evidentes es el de la fiscalidad. «Para muchas familias empresarias, el impuesto de Sucesiones y Donaciones genera una penalización que, en algunos casos, las aboca al cierre de sus empresas o al cambio de sede», recalcó Cabal, que también se refirió al obstáculo que supone la «ineficacia de la burocracia». En este sentido, instó a aliviar esta carga para no perder los proyectos financiados con ayudas europeas.

«Columna vertebral»

El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, también hizo una férrea defensa de la empresa familiar, que no solo crea riqueza, sino también «raíces» y, «donde otros ven un negocio, ve un legado». En definitiva, son «la columna vertebral silenciosa en invisible que mantiene viva nuestra economía» y, como tal, merecen el máximo apoyo y respeto. «No solo sostienen la economía, sino que le dan alma, la conectan con sus raíces y la proyectan hacia el futuro», subrayó.

En el mismo sentido se pronunció el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, al señalar que el Consistorio al que representa está «convencido de que las empresas familiares representan un pilar esencial para el presente y el futuro de esta ciudad y de Asturias».

Por su parte, el consejero de Hacienda afirmó que el Principado es «plenamente consciente de que el futuro de esta tierra pasa por asegurar el futuro de la empresa familiar», por lo que el Gobierno autonómico tiene entre sus objetivos crear «un marco favorable» para su continuidad en el territorio. Guillermo Peláez destacó que el 90% de las empresas asturianas son familiares y tienen un factor determinante que las convierte en «socias estratégico del Principado y es el arraigo».