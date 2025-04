Adrián Barbón presentará mañana «la respuesta asturiana a la guerra arancelaria» de Trump

Los firmantes de la concertación social se reunirán este lunes para diseñar la respuesta de Asturias ante la guerra arancelaria iniciada por el ... presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto un gravamen del 20%a los productos procedentes de la UniónEuropea. El jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, encabezará el encuentro, en el que también participarán, por parte del Principado, la vicepresidenta, Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre. Según explicó Barbón en redes sociales, planteará la respuesta asturiana a los aranceles de Trump a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresrios Fade, María Calvo, y a los secretarios generales de los sindicatos CC OO y UGT en la región, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente.

«Juntos analizaremos las medidas y haremos un frente común para proteger a nuestras empresas, para que nuestro crecimiento económico y creación de empleo no se vean afectados o, al menos, que sea de la menor forma posible», explicó el presidente asturiano. En este sentido, aseguró que el Principado «no está ni estará parado» ante el «caos» que está sembrando Trump en todo el mundo al poner en riesgo el comercio internacional. «Tenemos que salir en apoyo de las empresas asturianas que exportan, que por suerte cada vez son más, y adoptar medidas complementarias a las planteadas por el Gobierno de España para apoyarlas y favorecer la apertura y diversificación de nuevos mercados», subrayó.

Aludía así Barbón al plan anunciado a principios de este mes por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que movilizará un total de 14.100 millones de euros para mitigar los impactos negativos de la guerra comercial emprendida por Estados Unidos «y tejer un escudo» que proteja a la economía española. Ya había apuntado días atrás el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que el Principado iba a abordar con los agentes sociales la implementación de medidas complementarias a las de la Comisión Europea y el Gobierno de España para apoyar «directamente» a la industria exportadora asturiana que se pueda ver afectada por los aranceles de Estados Unidos. Indicó que, si se observan unas necesidades «concretas» en Asturias, el objetivo será atenderlas «en el corto plazo» y trabajar en la «necesaria diversificación» y la apertura a nuevos mercados.

Por su parte, Barbón hizo hincapié en que, «pese a la amenaza que supone la política de Trump, tenemos que seguir trabajando para que Asturias no se pare», y recordó algunos datos positivos desde que accedió a la presidencia, como que «hay 24.000 personas más trabajando», se abren nuevas oportunidades de inversión y empleo en el sector de la defensa y la «inversión extranjera no deja de crecer». «Ahora sí, podemos decir que es la hora de los patriotas. Pero con hechos, no con palabras», sentenció.