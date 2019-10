Sanz Montes: «La prioridad son los trabajadores de Vesuvius, no una efémeride» El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, a la derecha, conversa con representantes de los trabajadores. / MARIO ROJAS El arzobispo defiende el encierro de los operarios en la Catedral, aunque coincida con la visita de la Princesa de Asturias NOELIA A. ERAUSQUIN OVIEDO. Sábado, 12 octubre 2019, 03:24

«No solamente no se les va a desalojar, sino que queremos hacer causa con ellos», así trasladaba ayer el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, su apoyo a los tres trabajadores de Vesuvius encerrados en la Catedral de Oviedo desde el miércoles y, por extensión, a toda la plantilla y sus familias.

No se fotografió con el 'gomeru', como hace 22 años su antecesor Gabino Díaz Merchán, ante el encierro durante 318 días de varios operarios de Duro Felguera, pero sus palabras de apoyo fueron claras. Tanto fue así, que sobre la coincidencia de su protesta con la visita de la Princesa de Asturias a Oviedo, que tiene previsto iniciar precisamente en la Catedral, Sanz Montes aseguró que, aunque la presencia de doña Leonor sea «un momento importante» para la región, los trabajadores tienen preferencia. «Yo siento que coincida, pero ellos son la prioridad», afirmó.

Respondía así tras se preguntado por las palabras del alcalde de Oviedo el jueves, que en contestación a otro periodista pidió «respeto» y afirmó que «ese no es el mejor día para manifestarse». El regidor había sido cuestionado sobre la coincidencia del encierro con la visita de doña Leonor, aunque ayer matizó sus palabras y defendió que se había referido a las habituales protestas en la plaza de La Escandalera el día de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Anunció también que hoy visitará a los encerrados para mostrarles su apoyo.

Por su parte, Sanz Montes consideró la situación de la plantilla de Vesuvius como «una injusticia total» y defendió que «hay que fajarse» en este caso «y la Iglesia lo ha hecho siempre». «Si están aquí no es por capricho y no son turistas en la Catedral. Vienen porque han encontrado un escaparate también desde la Iglesia para decir el drama que están viviendo ellos y sus familias», recalcó el arzobispo, para justificar su presencia en el templo e, incluso, destacarla. «Si no visibilizamos que hay tres personas, el primer día se quema la noticia y se olvida», declaró el arzobispo, que les ofreció «una acogida muy cordial» y puso a disposición lo que necesiten para tener una estancia más agradable.

Además, recordó las palabras del papa Francisco sobre compañías que «aplican el descarte como si las personas fueran máquinas de las que se prescinde. No son máquinas, son personas, primero tienen una dignidad y unas familias que no se pueden descartar», advirtió Sanz Montes.

Los trabajadores, por su parte, agradecieron este apoyo y el que están recibiendo de la sociedad, según expresó el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Baragaño, que pidió a los políticos que actúen. También lo hicieron los tres trabajadores recluidos en la Catedral, que trasladaron que van «a pelear hasta al final». En un archivo de sonido facilitado por CC OO, pidieron también el apoyo a la sociedad asturiana «parar los pies a los que quieren robarnos el trabajo». «Necesitamos oíros desde aquí dentro, ánimo y a pelear», afirmaron los tres encerrados, que terminaron gritando «'Vesuvius no se cierra' y 'Asturias ponte en pie'».