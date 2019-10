El arzobispo de Oviedo recibe a los trabajadores de Vesuvius Mario Rojas Desde este miércoles, tres trabajadores permanecen encerrados en la catedral de Oviedo en defensa de sus puestos de trabajo EL COMERCIO Gijón Viernes, 11 octubre 2019, 10:02

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha recibido, esta mañana, a una representación de los trabajadores de Vesuvius en el Arzobispado.

Camisetas naranjas que se ven a todas horas en el entorno de la catedral de Oviedo donde permanecen, desde este miércoles, tres trabajadores encerrados en defensa de sus puestos de trabajo y de la dignidad de todos los asturianos y sus instituciones «ante el atropello que está cometiendo la multinacional con el ERE presentado para cerrar las plantas de Langreo y Miranda de Ebro».

Son muchas las muestras de cariño y de apoyo que reciben por parte de los ovetenses. Los vecinos aseguran que están en su derecho de luchar, y se acercan para preguntar cómo están y si necesitan algo.

Jesús Sanz Montes ya había mostrado, este miércoles, su apoyo a los trabajadores de Vesuvius con una publicación compartida en su cuenta de Twitter: «Vaya mi cercanía hacia sus familias y mi oración para que se acierte a negociar con eficacia».

Hace 22 años, la Catedral de Oviedo ya fue escenario de un encierro de trabajadores. En aquella ocasión lo fue de empleados despedidos de Duro Felguera, que permanecieron encerrados en la torre de la Catedral durante 318 días.

Rechaza hacer inversiones

Vesuvius presentó ayer una segunda propuesta de negociación del expediente de regulación de empleo, «una buena oferta» que mejora las condiciones del ERE, a su juicio, pero que mantiene el fin de la actividad de las factorías de Langreo y Miranda de Ebro. De llevarse a cabo, supondría el despido de 111 y 17 trabajadores, respectivamente. La reunión celebrada entre los trabajadores y Vesuvius certificó el alejamiento de las posturas, mientras que el reloj no deja de correr. A tres días del fin del periodo de consultas del ERE, no hay acuerdo entre las partes porque la multinacional no ceja en su empeño de desmantelar ambas plantas.

Tras estudiar la oferta en un receso de varias horas, la plantilla decidió rechazarla porque «sigue en la línea del cierre, la liquidación y los despidos», explicó el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, ante la Catedral de Oviedo, donde tuvo lugar una concentración en apoyo a los tres trabajadores de Vesuvius que se encerraron el miércoles dentro del templo para defender sus puestos de trabajo. Por su parte, los representantes de la multinacional valoraron la propuesta presentada por CC OO, único sindicato con representación en el comité, encaminada a reorganizar la producción de la compañía de piezas refractarias para aumentar su productividad, pero no la aceptaron. La compañía consideró que, «en la actual situación de la industria del acero, resulta difícil adoptar medidas de inversión cuyo resultado sería ampliar capacidades como se describen en dicha propuesta». Vesuvius argumentó que las medidas sugeridas por la plantilla «agravaría aún más la magnitud del problema de la factoría, causa del actual ERE». Además, apuntó que la aplicación de la propuesta de los trabajadores «conlleva inversiones superiores a los dos millones de euros y una duplicación de equipos e instalaciones ya existentes en otras planteas europeas». Pese a la negativa de la multinacional, la plantilla seguirá haciendo propuestas «hasta el último día», recalcó el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño.