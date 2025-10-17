Estos son los sectores que tiran del empleo en Asturias

El tejido productivo asturiano está cambiando y, con él, la mano de obra que lo sostiene. Una evidencia más de esta transformación es que cobran ... protagonismo actividades que se enmarcan en el sector servicios, frente al tradicional empuje de la industria, como recoge un informe publicado ayer por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) sobre el mercado laboral en el Principado en 2024. «La distribución relativa del empleo por sectores se caracteriza por el aumento paulatino, pero persistente, del peso del sector servicios, que alcanzó el pasado año el 77,6% (308.027 empleos), seguido del 12,8% de la industria (50.950) y el 6,6% de la construcción (26.198)», recoge el documento.

También es «característico» el descenso de la relevancia numérica de la agricultura y pesca, con una caída del 2,9% (11.618 puestos de trabajo). En cuanto a la evolución interanual entre 2023 y 2024, el sector servicios vuelve a ser el protagonista del mayor crecimiento en términos absolutos, con 4.804 empleos más, lo que representa un aumento del 1,6%, ligeramente inferior al 1,8% del ejercicio anterior. Le sigue la industria, que desacelera su crecimiento del 3,1% al 1,4% (678 puestos más). Por su parte, la construcción exhibe un comportamiento similar, pasando del 1,4% al 0,9%, con un aumento de 233 efectivos. Mientras que la agricultura y pesca decrece un 3,3% (396 empleos menos).

Por rama de actividad, destaca el aumento relativo del 6,8% del grupo que comprende agua, saneamiento y gestión de residuos (197 puestos más), seguido de las actividades sanitarias y de servicios sociales con un 5,8% que, dado su gran volumen, se traduce en 2.391 efectivos más. Precisamente, esta última rama «supone la mayor aportación al crecimiento del empleo, seguida de la hostelería, con 1.014 trabajadores más (+3%), y transporte, con un aumento de 665 puestos (+4,1%).

Pierde peso la energía en Asturias

En sentido opuesto, la actividad de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado es la que acumula una mayor pérdida relativa de empleo, del 8,5% (129 trabajadores menos). Le siguen las industrias extractivas, con una merma del 8,2% (-141 empleos). La rama de agricultura, ganadería y silvicultura, con un volumen de efectivos mucho mayor, sufre la bajada más grande en términos absolutos: 363 empleos menos, un 3,5% de su tamaño.

Por otra parte, el comercio, la actividad que ostenta el mayor volumen de empleo con 61.970 efectivos, permanece estable con apenas un 0,2% de crecimiento interanual, «avance que aún no le permite recuperar los 63.431 trabajadores de 2019, tras la contracción asociada a la pandemia», recoge el estudio de Sadei.

En total, Asturias contabilizó 396.794 empleos en 2024, lo que supone 5.320 más que en 2023, es decir, un crecimiento del 1,36%. En cuanto a la distribución territorial, dos de cada tres puestos de trabajo de Asturias (un 64,6%) se concentran en los cuatro concejos más poblados: Gijón (25,8%), Oviedo (25,4%), Avilés (6,9%) y Siero (6,5%). La comarca del Narcea es en la que mayor peso tiene el sector primario, con un 24,4% de su empleo dedicado al mismo. Le sigue la del Eo-Navia, con un 15,9% y, en tercer lugar, la del oriente, con un 9,1%.

La presencia de la industria destaca en la comarca de Avilés, que tiene el 20,3% de sus empleos en este sector, con una gran concentración de la actividad de las ramas siderometalúrgicas. A continuación, el mayor porcentaje de empleo industrial está en la comarca del Eo-Navia, con un 16,9% y la del Caudal, con el 15,7%. En cuanto a la construcción, su peso es más relevante en el oriente, donde alcanza el 8,2% del empleo, «significativamente por encima del 6,6% de la media asturiana». Justo detrás se encuentra la comarca del Eo-Navia, con el 7,6%, y la del Nalón, con el 7,2%. Por último, el sector servicios, que representa más de tres de cada cuatro empleos en Asturias, se concentra en las grandes urbes de la zona central, «con Oviedo a la cabeza, donde supone el 83% del empleo (sobre todo, en la capital). En segundo lugar se sitúa la comarca del Nalón, con el 79,3%, y la de Gijón, con el 77,6%.

En el ámbito municipal, Illano representa el modelo de los concejos rurales con la mayor proporción de empleo en la actividad agraria (47,7 %) y, por el contrario, solo el 37,5 % en servicios. En el extremo opuesto se sitúa Oviedo, con el mayor porcentaje de empleo en servicios (89,6 %), debido, «entre otros factores a su efecto de capitalidad, mientras que el sector primario solo representa el 0,3 % de los puestos de trabajo, muy cercano al mínimo de Asturias, ostentado por Langreo, con un 0,2%».