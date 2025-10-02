El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias, una de las comunidades donde más creció el paro en seprtiembre: 1.219 desempleados más

El desempleo en la región sube hasta los 49.517

E. P.

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:51

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.219 personas en septiembre en Asturias en relación al ... mes anterior (+2,5%) hasta los 49.517 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

