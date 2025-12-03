El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Los dos hornos altos de Arcelor en la fábrica de Gijón. A. García

La siderurgia «no ve la luz al final del túnel» y urge la entrada en vigor de los aranceles de la UE

La patronal europea del sector incide en el mensaje lanzado por Arcelor de acelerar su entrada en vigor para facilitar las inversiones

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:24

Comenta

«Los fabricantes de acero europeos aún no ven el final del túnel». Con esta contundencia se manifestó ayer la Asociación Europea del Acero (Eurofer) – ... a la que pertenece Arcelor– ante las perspectivas que maneja para el cierre del ejercicio y 2026. Así, la invariable situación negativa –aranceles estadounidenses y disrupciones comerciales, tensiones económicas y geopolíticas, una demanda débil y prolongada, y precios energéticos aún elevados– sigue lastrando el mercado siderúrgico europeo, señaló. Por ello, recalcó que el escudo comercial propuesto en octubre por la Unión Europea «debe adoptarse con urgencia y entrar en vigor a principios de 2026», es decir, mucho antes de que expire el actual régimen de salvaguardia, en junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La siderurgia «no ve la luz al final del túnel» y urge la entrada en vigor de los aranceles de la UE

La siderurgia «no ve la luz al final del túnel» y urge la entrada en vigor de los aranceles de la UE