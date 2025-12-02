El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos hornos de Arcelor en la planta de Gijón. A. García

La producción industrial en Asturias cae casi un 6% por la avería del horno 'B' de Arcelor

Las últimas maniobras efectuadas en la instalación con la oxilanza para extraer el arrabio no han dado los resultados esperados

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:42

Tras cinco meses consecutivos en positivo, la producción de la industria asturiana vuelve a caer. Y lo hace con fuerza, un 5,9% en comparación ... con octubre del pasado año. Según el análisis difundido este lunes por Sadei, el principal motivo de esta contracción que marca un cambio de tendencia es la parada del horno alto 'B' de Arcelor, que detuvo su actividad a finales de septiembre para someterse a mantenimiento y, desde entonces, no la ha recuperado por continuos problemas en su arranque. La compañía continúa trabajando para poder estabilizar la instalación. Las operaciones llevadas a cabo el pasado fin de semana para intentar que el arrabio solidificado saliera al exterior no han dado los resultados esperados, de manera que la situación se recrudece, ya que llegó a subir la escoria por las toberas, incrementando así el atasco. La previsión de la siderúrgica era que, si las maniobras tenían éxito, poder tener arrabio consumible a finales de diciembre, con lo que estima que no se podrá normalizará la producción hasta finales de enero o principios de febrero de 2026.

