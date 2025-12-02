La producción industrial en Asturias cae casi un 6% por la avería del horno 'B' de Arcelor

Tras cinco meses consecutivos en positivo, la producción de la industria asturiana vuelve a caer. Y lo hace con fuerza, un 5,9% en comparación ... con octubre del pasado año. Según el análisis difundido este lunes por Sadei, el principal motivo de esta contracción que marca un cambio de tendencia es la parada del horno alto 'B' de Arcelor, que detuvo su actividad a finales de septiembre para someterse a mantenimiento y, desde entonces, no la ha recuperado por continuos problemas en su arranque. La compañía continúa trabajando para poder estabilizar la instalación. Las operaciones llevadas a cabo el pasado fin de semana para intentar que el arrabio solidificado saliera al exterior no han dado los resultados esperados, de manera que la situación se recrudece, ya que llegó a subir la escoria por las toberas, incrementando así el atasco. La previsión de la siderúrgica era que, si las maniobras tenían éxito, poder tener arrabio consumible a finales de diciembre, con lo que estima que no se podrá normalizará la producción hasta finales de enero o principios de febrero de 2026.

En cualquier caso, Arcelor se inclina por seguir intentando arrancar el horno alto mediante la oxilanza –por la que se introduce al interior gas propano y oxígeno– y, por el momento, descarta pararlo para proceder al vaciado, proceso que duraría, como mínimo, tres meses y supondría un elevado desembolso económico. Debido a esta grave coyuntura, la avería de horno alto 'B' ha provocado una caída del 16% en la producción de la metalurgia en la región. A esta circunstancia se añade «una reducción generalizada en los niveles de producción de la que solo se salvan las actividades de alimentación y bebidas (+3,4%) y las de energía eléctrica y gas», aunque en este último caso el crecimiento, del 13,1%, se ha producido de forma exclusiva en el segundo componente, ya que la generación eléctrica se ha situado por debajo de los niveles de 2024.

En este sentido, el Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA) revela que la contracción más acusada en términos interanuales se ha registrado en la rama de fabricación de productos metálicos (un 20,2 %), entre otros motivos «por los efectos de las cancelaciones de contratos para fabricar estructuras de energías renovables», y se ha extendido a la siguiente rama del conglomerado metálico, la de industria transformadora de los metales (-5,8%), debido a que se ha registrado una menor actividad, «en principio coyuntural, en la fabricación de vehículos militares».

También es notable el desplome de la actividad en el grupo de otras industrias manufactureras, del 14,9%, así como en la de otros productos minerales no metálicos, que desciende un 13%. De manera que ambas «han lastrado los resultados mensuales del índice general». De igual manera, registran descensos otros productos minerales no metálicos (-13%), las industrias extractivas (-6,9%) y el sector químico (-4,1%).

Indra y Saint-Gobain

En consecuencia, el aspecto más positivo del comportamiento de la industria asturiana se centra en dos importantes de gran peso. En primer lugar, la industria armamentística «sigue acumulando proyectos y financiación, haciendo posible que se adelante la puesta en marcha de algunas instalaciones», señala el informe en alusión al inicio de la actividad de El Tallerón, que adquirió Indra a Duro Felguera el pasado julio para fabricar blindados en las instalaciones gijonesas. La compañía de defensa estima que las operaciones relacionadas con el programa de los 8x8 Dragón comenzarán antes de que acabe el año.

En segundo lugar, Sadei destaca que «el futuro de la principal empresa de fabricación de vidrio de la región parece despejarse con el avance del proyecto de construcción de un nuevo alto horno», en referencia al de tipo 'float' que aspira a renovar Saint-Gobain en su planta avilesina. Asimismo, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales destaca el incremento de las ayudas a las empresas electrointensivas –600 millones, el doble que en la convocatoria anterior–, que «permite paliar el fuerte incremento del coste eléctrico, en parte derivado de las medidas adoptadas para evitar incidencias en el suministro como las del pasado mes de abril», cuando tuvo lugar el gran apagón que dejó sin suministro a la totalidad del país.

Pese a las dificultades, el crecimiento medio de la producción industrial entre enero y octubre en la región se ha mantenido en terreno positivo. En concreto, el alza es del 0,6%, gracias a los buenos niveles alcanzados en meses como agosto (+5,1%), julio (+4%) y febrero (+3,9%).