Los dos hornos altos de Arcelor en Gijón. Arnaldo García

El horno 'B' de Arcelor no producirá con normalidad hasta el próximo año

Las plantas asturianas solicitan al grupo que se realice una puesta a punto de la instalación, pero no podría ejecutarse hasta 2028

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:02

La situación del horno alto 'B' es muy delicada y las previsiones de Arcelor no son muy esperanzadoras. Tras dos meses sin producir ... con normalidad después de someterse a una parada de mantenimiento, la siderúrgica espera poder tener arrabio consumible a finales de diciembre, con lo que estima que no se podrá estabilizar la producción hasta finales de enero o principios de febrero de 2026. Este calendario se podría cumplir en caso de que las maniobras que se están realizando tengan éxito. Así se lo trasladó este martes la empresa a los sindicatos, que habían solicitado una reunión para conocer el estado de los hornos altos de la planta de Gijón.

