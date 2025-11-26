El horno 'B' de Arcelor no producirá con normalidad hasta el próximo año

La situación del horno alto 'B' es muy delicada y las previsiones de Arcelor no son muy esperanzadoras. Tras dos meses sin producir ... con normalidad después de someterse a una parada de mantenimiento, la siderúrgica espera poder tener arrabio consumible a finales de diciembre, con lo que estima que no se podrá estabilizar la producción hasta finales de enero o principios de febrero de 2026. Este calendario se podría cumplir en caso de que las maniobras que se están realizando tengan éxito. Así se lo trasladó este martes la empresa a los sindicatos, que habían solicitado una reunión para conocer el estado de los hornos altos de la planta de Gijón.

El último arranque fracasó por la solidificación de parte del crisol, lo que provocó un menor espacio para la parte líquida que generó la quema de las toberas y la imposibilidad de estabilizar el funcionamiento del horno. Ahora, los técnicos se centran en garantizar la correcta comunicación entre la piquera –oquedad por donde se da salida al arrabio– de emergencia y la línea de toberas, con el objetivo de mejorar las posibilidades de éxito de la maniobra de introducir la oxilanza a través de la piquera del centro, que se prevé llevar hoy a cabo.

En cualquier caso, el horno alto 'B' arrancará de una manera u otra, ya que la compañía no contempla la parada y vaciado. Un proceso mucho más largo y costoso y que, casi con total seguridad, requeriría del permiso de la cúpula de la multinacional en Europa. Dadas las continuas maniobras efectuadas en estos dos meses en las que se taladra el crisol con lanzas, los responsables de la instalación consideran que suponen un maltrato, por lo que han solicitado al grupo una puesta a punto, que también precisaría de la autorización de los altos mandos y de una preparación previa de dos años, de manera que su ejecución no sería hasta 2028.

Respecto al estado del horno alto 'A', la empresa considera que necesitaría una parada programada para su mantenimiento, ya que está al final de su vida útil. Pero, dadas las circunstancias, no es posible realizarlo en este momento. Hoy está convocada una reunión de seguimiento del ERTE que tiene activo Arcelor donde la plantilla espera conocer el impacto de la avería del horno 'B' en el resto de las instalaciones.