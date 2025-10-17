El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de BBVA, Carlos Torres, en la rueda de prensa de esta mañana. BBVA

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

El presidente de la entidad «asume» el resultado, recuerda que no se podía hacer la operación a «cualquier precio» y reclama una revisión de la legislación de opas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:40

Comenta

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha sido categórico a penas doce horas después de que se conociera el fracaso de su opa sobre el Sabadell ... : «no es motivo para dimitir». Lo ha señalado en una rueda de prensa este viernes en la que ha valorado la situación tras el rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de adquisición de BBVA. Torres ha señalado que se siente «plenamente respaldado por el consejo de administración y la junta de accionistas» del banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  3. 3 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  9. 9 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  10. 10 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»

Torres asegura que el fracaso de la opa de BBVA «no es motivo para dimitir»