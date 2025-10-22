El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

Garamendi anuncia que CEOE abandonará la mesa para la reforma del despido ya que la «premisa principal no es cierta»

Denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a la mesa de diálogo social. Antonio Garamendi ha anunciado que abandonará las negociaciones ... que estaban en marcha desde este lunes para la reforma del despido en España. «Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta», señaló Garamendi para anunciar que por primera vez en la historia se levantaba de una mesa de negociación con el Gobierno.

