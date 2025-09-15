El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicpresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

El departamento de Díaz da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:37

Yolanda Díaz pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. El departamento que dirige Díaz es consciente de que ... la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial. Fuentes del Ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos de las personas «como en cualquier otra circunstancia». Asimismo, recalcan que el registro ya está en la ley y que ya es obligatorio que las empresas lo cumplan. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a la finalidad del registro», subrayan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados