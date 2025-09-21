Tres de cada cuatro asturianos que perciben subsidios por desempleo superan los 50 años

Regresar al mercado laboral pasados los cincuenta es una tarea complicada en la mayoría de los casos. A pesar de la experiencia acumulada por una ... larga vida laboral, las empresas prefieren perfiles más jóvenes a la hora de incorporar personal. En una comunidad tan envejecida como Asturias, la situación se agrava. El paro de larga –al menos, un año en busca de empleo– y muy larga duración –dos años o más– es un problema estructural porque no hay solución sencilla. De ahí que tres de cuatro asturianos que perciben subsidios por desempleo tengan 50 años o más. En concreto, son 11.895, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) relativos a junio.

Representan un 75,9% de los 15.674 beneficiarios de estos respaldos económicos que aporta el organismo a quienes no tienen derecho a prestación contributiva, la han agotado o se encuentran en alguna de las situaciones protegidas por el subsidio de desempleo. Es un colectivo que crece, puesto que se incrementó un 3,2% respecto al pasado año (328 personas más). De hecho, la amplia mayoría de los subsidios que el Sepe reparte en Asturias son los destinados a mayores de 52 años.En detalle, concentran el 66% del total de los derivados del desempleo, con 10.355 beneficiarios, un 0,5% menos que en junio del ejercicio anterior (-52 personas).

Se podrá cobrar esta ayuda desde los 52 años hasta llegar a la edad ordinaria de jubilación (66 años y 8 meses en caso de contar con menos de 38 años y 3 meses cotizados). La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), lo que equivale a 480 euros mensuales. Cabe reseñar que se cotiza por el 125% de la base mínima. Cuando se abordó la reforma del subsidio por desempleo, el Gobierno propuso reducir al 100% la cotización de esta renta para mayores de 52 años, pero el rechazo de Podemos llevó a que finalmente se mantuviera en el texto final aprobado en junio de 2024.

El segundo subsidio por desempleo que alcanza a más asturianos es aquel que se concede a quienes han agotado la prestación contributiva. Son 2.599 los ciudadanos que lo perciben, 148 más que un año atrás (+6%). Para cobrarla en caso de ser menor de 45 años y no tener responsabilidades familiares, la prestación por desempleo agotada debe haber tenido una duración igual o superior a 360 días. La reforma asistencial que entró en vigor el pasado año subió 90 euros, hasta los 570 mensuales la cuantía de este subsidio, pero solo durante los seis primeros meses. Durante el medio año siguiente, ingresarán 540 euros y el resto del tiempo –la ayuda se otorga por un máximo de 30 meses–, 480.

Por otro lado, aquellos que tienen un periodo cotizado que es insuficiente para acceder a una prestación contributiva ascienden a 1.240, un 25,2% más que en junio del pasado ejercicio (+ 250 personas). En concreto, 207 de estos beneficiarios tienen derecho a percibir el subsidio durante entre tres y cinco meses; 566, a lo largo de medio año, y las 567 restantes, durante 21 meses. Pueden beneficiarse de él los desempleados que hayan cotizado al menos 90 días dentro de los seis años anteriores.

En Asturias, son más las personas que perciben subsidio de desempleo que prestación contributiva. En concreto, 13.853, el 27,8% de los parados registrados en el mes de junio. Son 812 más que un año antes. Esta renta protege a quienes, con 360 días o más cotizados, pierden su empleo de forma temporal o definitiva o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10% y un 70%. El grupo más numeroso entre los perceptores es el de 60 años o más, que aglutina a 2.002 personas en la región. En esto probablemente influyan los acuerdos entre trabajadores y empresas para pasar a situación de desempleo como fórmula para retirarse de forma anticipada extraoficialmente.