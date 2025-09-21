El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios ciudadanos esperan la apertura de una oficina del Servicio de Empleo. Mario Rojas

Tres de cada cuatro asturianos que perciben subsidios por desempleo superan los 50 años

Más de 11.800 personas en esta franja de edad cobraron esta ayuda en junio, un 3,2% más que en el mismo mes del pasado año

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:29

Regresar al mercado laboral pasados los cincuenta es una tarea complicada en la mayoría de los casos. A pesar de la experiencia acumulada por una ... larga vida laboral, las empresas prefieren perfiles más jóvenes a la hora de incorporar personal. En una comunidad tan envejecida como Asturias, la situación se agrava. El paro de larga –al menos, un año en busca de empleo– y muy larga duración –dos años o más– es un problema estructural porque no hay solución sencilla. De ahí que tres de cuatro asturianos que perciben subsidios por desempleo tengan 50 años o más. En concreto, son 11.895, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) relativos a junio.

