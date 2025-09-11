El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, durante la celebración del décimo aniversario de Chemours en Asturias.

El viceconsejero de Industria destaca la situación de Asturias como «tierra de oportunidades y de atracción de talento»

Juan Carlos Campo subraya el papel tractor de multinacionales como Chemours, que en sus diez años en la comunidad ha multiplicado por seis su plantilla hasta alcanzar los 170 trabajadores

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:16

Chemours, la corporación norteamericana surgida tras la escisión de uno de los negocios de DuPont, cumple diez años en Asturias y en este ... contexto el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha puesto en valor a la comunidad «como tierra de oportunidades y de atracción de talento» y ha aprovechado para «reconocer el impacto positivo que la presencia de multinacionales aportan al ecosistema económico autonómico».

