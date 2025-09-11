El viceconsejero de Industria destaca la situación de Asturias como «tierra de oportunidades y de atracción de talento»
Juan Carlos Campo subraya el papel tractor de multinacionales como Chemours, que en sus diez años en la comunidad ha multiplicado por seis su plantilla hasta alcanzar los 170 trabajadores
Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:16
Chemours, la corporación norteamericana surgida tras la escisión de uno de los negocios de DuPont, cumple diez años en Asturias y en este ... contexto el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha puesto en valor a la comunidad «como tierra de oportunidades y de atracción de talento» y ha aprovechado para «reconocer el impacto positivo que la presencia de multinacionales aportan al ecosistema económico autonómico».
Campo participó en la celebración del aniversario de la corporación surgida en 2015. Entonces, su centro de servicios contaba con una treintena de trabajadores y actualmente la plantilla se eleva a 170 personas. Un «crecimiento modélico», subrayó el viceconsejero, quien ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias con el desarrollo de las empresas.
En este contexto, ha indicado que el crecimiento y los planes futuros de Chemours en la comunidad ponen de manifiesto que el Principado se ha consolidado como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades en sectores tractores, tanto por las empresas ya instaladas como por nuevos proyectos.
«La cooperación público-privada seguirá siendo clave para convertir a Asturias en un polo de referencia, ideal para la economía del conocimiento y la industria del futuro. Nuestro objetivo es seguir trabajando para que sea un lugar atractivo e idóneo para que las empresas desarrollen su actividad y puedan poner en marcha nuevos proyectos de inversión», concluyó el viceconsejero.
