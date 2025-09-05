La vivienda usada se encarece un 14% en Asturias y supera niveles de la burbuja

El precio de la vivienda no da tregua y sigue subiendo sin vislumbrar un límite, pues los expertos avisan de que se mantendrá al ... alza en los próximos años por la falta de oferta. Hasta tal punto que la vivienda usada ha roto su propio techo y se ha disparado 13,9% en Asturias en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024. Es la tasa más elevada de la serie histórica iniciada en 2007 –entonces anotó un 12,1%–, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria que estalló un año después.

Supera así la media nacional, del 12,8%, que también marca récord al ser el encarecimiento más elevado en 18 años, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) publicado este viernes por el INE. Precisamente, un informe publicado ayer por CaixaBank Research concluye que hasta un 40% de la subida de precios se debe al déficit de vivienda en España.

El incremento también es mayúsculo en la vivienda nueva, cuyos precios subieron un 11,4% en Asturias en la comparativa interanual, aunque en este caso no lograron romper su propio techo para un segundo trimestre, que se situó en el de 2007 en un 14,7%. En el conjunto del país, el ascenso es del 12,1%. Así, el precio de la vivienda libre (que incluye tanto la nueva como la usada) se elevó un 12,7%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica. En Asturias, esta media es del 13,5%.

En base 100, el Instituto Nacional de Estadística revela que la vivienda usada ha escalado en junio hasta los 173,9 puntos, por encima del máximo histórico que ostentaba el tercer trimestre de 2007 con 169 puntos. El indicador en base 100 en 2015 significa que el INE asigna 100 puntos a lo que valía una casa ese año, para poder analizar cómo suben o bajan los precios con referencia ese año. Por tanto, según esta metodología se puede afirmar que comprar una vivienda de segunda mano en España es hoy un 74% más caro que en 2015. Con este notable ascenso en el segundo trimestre, medio punto superior al del primero, el precio de la vivienda acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Todas las regiones de España presentaron subidas de dos dígitos entre abril y junio. Por comunidades, los mayores incrementos se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%). Por su parte, los incrementos más moderados, pero aún por encima del 10%, se registraron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%); y Baleares (+11,7%).