Dos jóvenes consultan las ofertas de una inmobiliaria de Gijón. Paloma Ucha

La vivienda usada se encarece un 14% en Asturias y supera niveles de la burbuja

El precio de las viviendas nuevas también se dispara en la comunidad hasta un 11,4% más en comparación con los registros del pasado año

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:37

El precio de la vivienda no da tregua y sigue subiendo sin vislumbrar un límite, pues los expertos avisan de que se mantendrá al ... alza en los próximos años por la falta de oferta. Hasta tal punto que la vivienda usada ha roto su propio techo y se ha disparado 13,9% en Asturias en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2024. Es la tasa más elevada de la serie histórica iniciada en 2007 –entonces anotó un 12,1%–, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria que estalló un año después.

