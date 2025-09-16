El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda

El Gobierno lanza un órdago a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que quieran acceder a las ayudas que incluirá el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030 ... , y que incluyen los 30.000 euros para incentivar el alquiler con derecho a compra de vivienda protegida anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin más detalles sobre la mesa, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, confirmó este martes que solo las comunidades que apliquen el plan enfocado a blindar el parque de vivienda pública- podrán acceder a los incentivos planteados.

«Blindar el parque público de vivienda es una medida que no tiene coste para las administraciones, pero sí muchos beneficios y además auna un gran consenso social», apuntó Rodríguez ne la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde presentó el plan.

El objetivo de esta medida en concreto es que los menores de 35 años puedan residir en una vvienda con protección permanente. Es decir, que si el benficiario de la ayuda quiere en el futuro vender esa casa, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos.

El gancho es que aunque las competencias en materia de vivienda es de las comunidades, el Gobierno es el que otorga la financiación que ahora se triplicará, con una estimación de destinar 7.000 millones de euros al nuevo plan estatal, frente a los 2.300 millones establecidos entre 2022 y 2025. La idea es que las comunidades gestionen el 40% de los fondos, en virtud del reparto competencial. «Necesitamos muchos recursos para hacer las casas que necesita nuestro país», indicó la ministra, recordando que el déficit habitacional en España ha pasado en los últimos años de 600.000 viviendas a una horquilla entre 400.000 y 450.000 viviendas, según el último informe del Banco de España.

En todo caso, y según datos del observatorio elaborado por el propio Ministerio, la construcción de vivienda protegida aún es muy limitada, tras años en los que han desaparecido de este mercado 2,5 millones de casas (que eran protegidas pero se vendieron en el mercado libre). Pese a experimentar un fuerte repunte en el último año, pasando del 2,5% al 3,5% de parque pública, de todas estas casas (unas 450.000 en todo el territorio, según el Ministerio), las licitadas para el alquiler representan un porcentaje ínfimo.

Medidas planteadas

Según las medidas planteadas a las comunidades, de la inversión prevista, un 40% -unos 2.800 millones- iría destinado a incrementar la oferta pública de vivienda, con medidas para reactivar el sector de la construcción y agilizando las licencias de obra.

Otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de hogares y barrios y, el resto, a las ayudas con las que el Ejecutivo intentará reducir la edad de emancipación de los jóvenes (el plan incluirá una nueva verisón del bono joven al alquiler, ante los problemas de gestión detectados), entre otras.

Aún quedan muchas dudas por resolverse, como las repercusiones fiscales para quienes reciban las ayudas o como se garantizará que los 30.000 euros para el alquiler con derecho a compra se restará durante los años de alquiler y no se devolverán dichas cantidades si finalmente no se realiza la transacción.