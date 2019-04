Una pelea entre estudiantes y simpatizantes de Vox en Oviedo se salda con un herido

Vox ha marcado la fecha de hoy como la del inicio de su particular 'reconquista', con la ofrenda de su líder a La Santina. Pero su sonado acto en Covadonga comenzó a retumbar un día antes en Oviedo.

Lo que empezó siendo una pegada de carteles de madrugada anunciando el mitin de Santiago Abascal previsto para hoy en la capital asturiana, acabó horas después con un joven becario predoctoral, A. R. M., de 28 años, en el HUCA. Según un testigo, «cinco chavales que no superaban los 25 años bajaban de madrugada de una furgoneta con unos panfletos propagandísticos» que se sumaban a las pintadas por toda la ciudad con frases como «arriba España» o «una, grande y...». El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José Antonio Gómez, lo confirmaba: «A mi llegada a las 8.30 horas encontré pintadas y carteles de Vox convocando a los alumnos del Milán; la cita era a las 13.30 horas y se repartirían banderas españolas». Y así estaba previsto porque, según afirma, Javier de la Ballina, vocal de Vox en Oviedo, desde hace un mes «teníamos permiso para instalar allí una carpa durante una hora». El dirigente local de la formación conservadora asegura que a su llegada (12.25h) «me empujaron, me llamaron 'fascista', me quitaron la bandera de España, un mástil, el toldo de la carpa, el cual rompieron...». Y mientras, unos gritaban ¡fuera, fascistas, de nuestros barrios! desde el aulario, otros llamaban a la Policía Nacional desde la acera de en frente. A los pocos minutos se había desplegado un amplio operativo con cinco furgones y una docena de agentes. Uno de los autodenominados «antifascistas» lanzó un adoquín contra la furgoneta de Vox. Fue ahí cuando los tres ocupantes del vehículo se apearon y fueron directamente contra los estudiantes.

00:15 Vídeo.

Ambos grupos comenzaron una pelea, a la que puso fin la Policía.Fruto del enfrentamiento resultó herido A. R. M., que fue llevado al hospital con una brecha en la cabeza y constusiones. El decano, que visitó al herido, asegura que vivió la jornada «con preocupación porque la Universidad es un ámbito de diálogo, nunca de violencia». Más tarde, un grupo de estudiantes se manifestó frente a la biblioteca.

Desde el Ayuntamiento, Somos Oviedo condenó «las actitudes violentas de grupos extremistas».

Desde el partido de Abascal, por su parte, insistieron en que en todo momento tuvieron permiso para «colocar una carpa. Cuando empezamos a sacar nuestras cosas, nos comenzaron a llamar 'fascistas'».