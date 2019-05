«Es un revés importante, decidiremos el futuro entre todos los afiliados» Alfonso Araujo saluda al presidente de mesa en el Palacio Valdés. / LVA C. DEL RÍO AVILÉS. Lunes, 27 mayo 2019, 04:48

La candidatura de UCIN, encabezada por Alfonso Araujo, sufrió ayer «un revés importante» tras no conseguir representación en la próxima Corporación municipal. «Está claro que no conseguimos nuestro objetivo, es lo único que podemos decir ahora. Mañana (por hoy) nos reuniremos, haremos una valoración en frío y más adelante decidiremos el futuro entre todos los afiliados», declaró Araujo arropado precisamente por ellos.

Aprovechó para felicitar a Mariví Monteserín por una «victoria contundente» y reconoció que no se había cumplido ninguna de sus previsiones. «Tampoco nos habíamos marcado una meta, pero lo que no esperábamos bajo ninguna circunstancia era no entrar», añadió.