Así se definen los candidatos de Gijón a través de su firma Analizamos las rúbricas de los principales candidatos a la Alcaldía de Gijón ELCOMERCIO.ES Lunes, 20 mayo 2019, 13:16

Una rúbrica puede decir muchas cosas de su autor. Más allá sus propuestas electorales y su puesta en escena en actos públicos, analizamos lo que dicen sus firmas sobre los candidatos a la Alcaldía de Gijón: Álvaro Muñiz (Foro), Ána González (PSOE), Alberto López-Asenjo (PP), Yolanda Huergo (Podemos-Equo), Aurelio Martín (IU) y José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos).

Álvaro Muñiz (Foro): un homenaje a su padre, que «fueun líder para mí»

Afirma que la explicación de su firma «es muy fácil» y tiene mucho que ver con su progenitor, que también se llamaba Álvaro Muñiz y fue presidente de la Asociación Consignataria de Buques y director general de la Compañía de Carbones. «Mi padre tenía una estructura de firma característica que se basaba en poner la A en la rúbrica y luego Muñiz y yo he seguido desde muy joven con esa misma pauta, aunque sin copiar la escritura, porque para mí mi padre era un líder». Señala que ese homenaje a los trazos paternos se ha ido afinando y perfeccionando tras estampar su rúbrica en cientos de documentos durante su etapa en la Cámara de Comercio. Ahora tampoco se libra de firmar como presidente de Foro Gijón.

Ána González (PSOE): una firma «totalmente premeditada» para visibilizar a su madre

Asegura que su firma es «totalmente premeditada» y es resultado de una decisión tomada hace más de 15 años. Figuran su nombre y los dos apellidos. El Ana Glez es un guiño a sus años de estudiante y la R deconstruida que cierra la rúbrica es su forma de dar visibilidad a su madre. «Las personas que trabajamos y queremos un lenguaje inclusivo y no sexista sabemos lo importante que es nombrar a las mujeres», explica. «Mi madre era Rodríguez, Aniceta Rodríguez Palacio. Se trata de ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Si soy feminista, lucho por la igualdad entre mujeres y hombres y creo que el patriarcado y el lenguaje nos invisibilizan, no puedo invisibilizar a mi madre», añade.

Alberto López-Asenjo (PP): un hombre «abierto» y esperanzado, «firme en sus decisiones»

A Alberto López-Asenjo suelen decirle, muy a menudo, que es «una persona abierta y con esperanza». Además, él mismo se considera «muy firme en sus decisiones». Y esas son las características principales que el candidato del Partido Popular aprecia en su detallada firma. Aunque no tarda en profundizar en su análisis: «Si te das cuenta, no hago un círculo cerrado, lo que quiere decir que no estoy demasiado centrado en mí mismo. Y hago los trazos hacia arriba. Creo que eso significa esperanza». Es consciente de lo elaborado de su rúbrica. Lo explica:«Cuando firmas muchos documentos y visados es recomendable tener una firma larga y con elementos característicos para evitar que te falsifiquen».

Yolanda Huergo (Podemos-Equo): una firma «infantil» para una mujer «responsable»

«Es superinfantil», ríe tras plasmar una firma que «no sé ni lo que puede significar, porque nunca he hecho un análisis grafológico. Si alguien la analiza y me cuenta algo, encantada». Ella se define como una persona «responsable y dialogante», a lo que añade como cualidad ser «empática, a veces demasiado». También se reconoce «tímida». Su rúbrica de enormes letras «y cada vez más garabatos» la mantiene desde que tiene memoria. «E intenté cambiarla, porque para firmar informes siempre me pareció demasiado infantil (trabaja como funcionaria en el área de Urbanismo de Siero). Hasta practiqué y entrené otra, pero al final siempre vuelvo a la misma. Y lo único que cambia es que cada vez es más grande».

Aurelio Martín (IU): «Un buen tipotímido, sencillo yde carácter abierto»

Firma con la misma rúbrica que lleva usando «desde que tengo DNI» y en la que llama la atención una 'M' inicial, correspondiente a su primer nombre. «Aunque en el mundo político me quedó 'Aurelio', para mi familia y para mis vecinos siempre fui 'Manuel' o incluso 'Manolo'. Y por eso me es natural incluirlo en la firma, pese a que por ese nombre no sea tan conocido». Asegura que le cuesta definirse a sí mismo, «pero diría que soy una persona sencilla, buen tipo, tímido pero de carácter abierto».

José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos): un trazo rápido, reflejo de «un carácter nervioso»

Su firma es de trazo rápido, por cuestiones prácticas. «Antes tenía otra mucho más recargada. Esta lleva conmigo desde que estaba al frente de una oficina de trabajo temporal, porque cuando cada veinte días tienes que firmar doscientas nóminas y doscientos cheques, es necesaria una más sencilla», explica. Considera por otra parte que refleja claramente su carácter «nervioso, porque parezco más tranquilo de lo que realmente soy». En esta rúbrica, que es la que sigue utilizando en el Ayuntamiento, se limita a las iniciales de su nombre y su primer apellido, 'J', 'C' y 'F', aunque cuando firma dedicatorias de tarjetas o libros para regalar «le añado una 'S' enorme para poner debajo 'Sarasola'».