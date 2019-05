El PSOE recupera Gijón, mantiene Avilés y el PP gana en Oviedo Ana González, emocionada por los resultados obtenidos en Gijón. / Arnaldo García Los socialistas ganan fuerza entre los votantes gijoneses y avilesinos, sumando diez ediles en cada una de las ciudades. Oviedo vuelve a votar mayoritariamente al PP, que podría recuperar la Alcaldía de la capital asturiana MARTA ALONSO RON Gijón Lunes, 27 mayo 2019, 00:37

Del mismo modo que ha ocurrido con los comicios autonómicos, el Partido Socialista gana fuerza en las principales ciudades asturianas. No obstante, mientras en Gijón y Avilés ha obtenido la mayoría suficiente para gobernar, Oviedo es la única de las tres principales ciudades asturianas donde, pese a sumar tres concejales más, los votantes han dado mayoritariamente su apoyo al Partido Popular que, paradójicamente, ve reducido su número de representantes pero podría gobernar tal y como habían estimado las ecuestas. Los colegios gijoneses han sido, no obstante, los que han arrojado un cambio más significativo. La ciudad, que en las dos últimas legislaturas fue gobernada por Foro Asturias, pasaría a estar nuevamente en manos de los socialistas, que recuperan la mayoría absoluta para Ana González con once concejales, sumando cuatro a la representación obtenida en 2015. También salen reforzados los socialistas en Avilés, donde Mariví Monteserín se convierte en la candidata más votada tras sumar diez concejales de los 25 concejales (dos más que en 2015), mientras que el PP, con cuatro representantes, pierde dos ediles.

La excepción de las tres ciudades es Oviedo donde el PP, pese a perder dos concejales y quedarse con nueve de los 27 escaños, podría recuperar la Alcaldía, en manos la pasada legislatura en el tripartito formado por PSOE, Somos e IU. El PP pierde así representación pero, al igual que la pasada legislatura sigue siendo el partido más votado en la capital asturiana, que en 2015 sumó once concejales. Los resulatos de estas elecciones no le dan mayoría absoluta a Alfredo Canteli pero una coalición con Ciudadanos (con cinco ediles), podría arrebatarle la alcaldía al socialista Wenceslao López aunque el tripartito reedite su coalición.

Gijón

El PSOE es el partido más votado en el Ayuntamiento de Gijón donde suma once de los 27 concejales, cuatro más de los que tenía hasta ahora. En segunda posición se sitúa Ciudadanos con cuatro concejales, que suman tres representantes más respecto a las pasadas elecciones. Foro Asturias, el partido que durante las dos legislaturas pasadas gobernó la ciudad, pierde cinco concejales y se queda con tres. También pierde concejales Podemos-Equo, que se queda con tres tras reducir su representación en otros tres. IU, por su parte, pierde uno y se queda con un solo representatne. El PP consigue nuevamente tres ediles, los mismos que tenía y Vox entra en la corporación con otros dos concejales.

Oviedo

El PP pierde fuerza en Oviedo aunque sigue siendo el partido más votado con nueve de los 27 escaños, dos menos que en las pasadas elecciones. El Partido Socialista ganaría fuerza en la capital asturiana sumando tres representantes más y quedándose con ocho. El mismo número de representantes, tres, incrementa la representación de Ciudadanos, que obtiene cinco. Somos Oviedo se queda con tres concejales, mientras que IU se queda sin representación al perder tres concejales y Foro Asturias no entra en la corporación. Sí lo hace Vox, que entra entra con dos concejales.

Avilés

El PSOE de Mariví Monteserín amplia su mayoría en Avilés con diez de los 25 concejales (dos más que en 2015), mientras que Podemos-IU tendría cinco, los mismos que en 2015, y el PP, cuatro, dos menos que los conseguidos tras las pasadas elecciones. Por su parte, Ciudadanos obtiene cuatro ediles (dos más que en 2015) y Vox entra en la corporación con dos ediles.