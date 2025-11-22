El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de todos los galarnados con los entregadores de premios, patrocinadores y equipo del festival.

Foto de familia de todos los galarnados con los entregadores de premios, patrocinadores y equipo del festival. Arnaldo García

Silencio por la tragedia minera, aplauso a las mujeres de cine y la dedicatoria múltiple a Fran Gayo: así fue la gala de clausura del FICX

El FICX se despidió con la gala una clausura con presencia de muchos de los galardonados y constatando un nuevo récord de público

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:45

Arrancó con silencio, el que obliga el luto de la tragedia minera en Cangas del Narcea, y prosiguió con la música de Tania Pereira y Ferla Megía una gala de clausura presentada por Inés Paz con muchos de los premiados presentes, como se pudo advertir en la gran foto de familia final.

Como corresponde a una entrega de premios, se sucedieron los agradecimientos a equipos, familiares y amigos y al propio FICX, que ya hace un par de días volvió a batir su récord de público, con lo que quedó claro y manifiesto que las salas han estado hasta arriba. Y entre las dedicatorias, una muy especial que repitieron varios de los galardonados, de Ángel Santos, el mejor director de Albar, a Anxos Fazáns, mejor guionista de cinta española, a Celia Viada Caso, mejor película asturiana, a Fran Gayo, el programador del FICX fallecido este mismo año.

Fue con el aplauso a Vicky Peña como arrancó la gala. Ella recibió el premio Comadre de Cine. Ella, a quien se le aplaudió el compromiso a la larga de su carrera, dijo precisamente que «es un deber de los trabajadores de la cultura» tenerlo, que «hay que estar ahí dando voz».

Unos cuantos galardones después, sería el turno de Pilar Palomero, Premio Especial Retueyos, que se confesó «un brote de este festival» al que arribó por vez primera en 2005. Me siento parte de la familia de Gijón», afirmó.

Hubo mucho vídeo de agradecimiento desde la lejanía, pero en esta edición más que en otras, hubo muchos más en la cercanía del Jovellanos. Como es el caso de la actriz rumana Eszter Tompa, galardonada por su papel en 'Kontinental'25, que apuntó que «España me ha dado un hogar artístico», y el gran ganador de la noche, David Bim, premio al mejor largo de Albar por 'Al Oeste, en Zapata'. Relató su especial relación con el FICX, que le permitió rastrear películas diferentes y le dio esperanza en un cine coherente. «El FICX es muy necesario por su apuesta frontal por el cine y la diversidad», subrayó. Y lanzó un deseo: «Espero que la próxima película no me cueste tanto para poder volver cuanto antes».

