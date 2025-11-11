Un momento «muy dulce» para el cine asturiano que alimenta el FICX

Inés Barea Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

«Estamos en un momento muy dulce para el cine asturiano», ha expresado esta mañana Alejandro Díaz Castaño, director del FICX, a las puertas de una edición que concentra el mayor número de cineastas de la región de todos los tiempos. «Hace 15 años nos costaba encontrar películas lo suficientemente poco amateur» como para hacerlas un hueco, explicaba, y ahora se reparten sin complejos por todas las secciones, competitivas o no. Y lo hacen además «casi sin buscarlo», añadía Tito Rodríguez, porque todas han sido seleccionadas en base a los criterios de calidad a los que se someten todas las cintas, asturianas o no.

Buen ejemplo de ello es el largometraje 'Plaza Mayor', de Marcos M. Merino, que compite en Sección Oficial y hace un retrato de este lugar emblemático de Gijón que «es muy excepcional, porque ocurren muchísimas cosas», dice. Al volver de una larga temporada viviendo en Madrid, se encontró «una ciudad que no reconozco, que confronta con mi memoria», y esta película ha sido una forma de reconciliarse con ella. En competición estará también el corto de Diego Flórez 'Tolos fueos el fueu', «una peli acerca del problema de la incineración de basura en Mieres», y el de Pablo Casanueva, 'El día que tal', que «fala del paisaxe, de l'amistá, de los paisanos del mediu rural y tamién de les mázcares».

Habrá películas que hablan de la ciudad, como el documental sobre el Savoy que dirige José Rivero y que protagoniza uno de los pases especiales. Un proyecto que «era casi como cerrar una especie de círculo personal» pero que se convirtió en algo colectivo al explicar «un cambio en la forma de consumir no solamente cultura en general, sino música en particular, en Asturias». Y habrá también cintas que hablan de lugares que pertenecen a la memoria, como 'Perlora desde 1954', de Manuel García Postigo, que sigue sorprendido por el recibimiento que ha obtenido por parte del público. Aunque su enfoque «habla desde el punto de vista de la recuperación de la memoria social» y «no pretende decir qué se debe hacer» con la ciudad vacacional, «sí ha podido provocar un efecto llamada en torno a su plan de recuperación», comparte.

Otro de los cineastas habituales es Álex Galán, que mostrará en Esbilla 'Valle blanco, gallo negro', una película que pretendía ser un documental pero que se transformó en una ficción, y «mi mayor chorrada hasta la fecha», a medida que iban acercándose a los ciudadanos de un pueblo que ha perdido los dos pilares de su identidad: el urogallo y la minería. «No es lo mismo hacer cine en el mundo rural que hacer cine con el mundo rural», dice el director, en cuyo trabajo subyace «un miedo a perder esos últimos pequeños símbolos que quedan» por culpa de un turismo «que llega a los lugares, deja algunas cosas y se lleva la autenticidad en forma de souvenir».

El también fotoperiodista Álex Zapico presentará 'La imperfección y la paciencia', la historia «de unos sastres que llevan cosiendo más de cincuenta años en silencio» y ahora nos dejan entrar a su taller; Julio de la Fuente se enfrenta a la crudeza del alzhéimer en el cortometraje 'Frío otoño'; Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi reflexionan en 'IUS del tiempo' sobre las soledades y la sexualidad en el mundo rural; Juan Villa proyectará su thriller rural 'Alimaña'; Rodrigo Agüeria la historia de 'Una mujer que conocí llamada Yudita' sobre la bruja de su pueblo, y Daniel Braga el corto 'Aquí donde soy', un acercamiento a las realidades de las personas LGTB en Asturias.

Ellas también hacen cine

Hay además este año una fuerte y destacada presencia femenina en la representación asturiana del festival, con nombres como el de Emma Pérez Velasco y Paula de Jesús Soto, que dirigen 'El guedeyu Cenicienta'; el de Laura Guobadia Aimufua, que presenta 'Giro de tornas'; el de Konchi Rodríguez que estrena 'Alquimia' o el de Cristina R. Paz con 'Aunque seamos islas', una cinta que cuenta «un viaje hacia las últimas fareras, pero también un viaje de introspección y del cine independiente, con sus luces y sus sombras», explica. Repite Lía Fernández Lugilde con un corto que se enfrenta a los tabúes del suicido, 'Saltar'; estará Graciela Mier con su trabajo 'Serena'; Micaela Fuscaldo codirige con Manuel Smaniotto 'En cifra' y también se podrá ver el último proyecto de Inés G. Aparicio, 'La diva, mi abuela y yo'.

Poniendo las voces más jóvenes del festival están Arantxa Sánchez Velarde y Daniela Molleda Rodríguez, cuyo trabajo escolar 'Fuera de juego' se alzó con los tres galardones del concurso nacional de cortometrajes 'Rodando en… donde puedas'. Grabando con lo que podían, con un teléfono y poco más, retrataron la adición a los juegos de azar y piensan ya en un próximo proyecto audiovisual que producirán reinvirtiendo lo obtenido en los galardones que hasta ahora han conquistado.

