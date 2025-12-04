Estos tres bares asturianos entran en la élite nacional del aperitivo Ubicados en Gijón, Avilés y Oviedo, han sido elegidos entre más de un centenar para la final del 'Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto'

A. S. González Oviedo Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:24 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Tres establecimientos hosteleros asturianos han entrado a formar parte de la élite nacional del aperitivo y aspiran a ostentar el título absoluto, que se diputarán el 10 de diciembre en el Hotel Palacio de Avilés. A esta última fase del certamen han llegado dieciséis locales de distintos rincones del país: Barcelona, Lanzarote, Valencia, A Coruña, Guipuzcoa, Castellón, Madrid, Albacete…

El Campeonato de España. El Aperitivo Perfecto arrancó el 14 de noviembre y se prolongó hasta el 30 de ese mismo mes, concurrieron más de un centenar de participantes con propuestas muy dispares dividas en dos categorías: mejor aperitivo clásico y mejor aperitivo moderno. Un bar de Avilés se ha clasificado en la primera de ellas y uno de Oviedo y otro de Gijón en la segunda.

La iniciativa gastronómica, organizada por la empresa Idea Redonda, reconoce la creatividad, la técnica y el sabor en un formato tan emblemático y popular como es el aperitivo, poniendo en valor la excelencia. Invita, además, a los hosteleros al desafío, retándoles a condensar en apenas unos bocados una propuesta ganadora.

Gentío Restobar es el representante avilesino -precisamente Avilés ostenta el título Capital Española del Aperitivo 2026- y concursa con un cachopo asturiano en su versión más «petit»: ternera asturiana enrollada junto con prosciutto di prateria, queso mozzarela y queso gorfolí, rebozado en tempura y corn flakes y acompañado de una limadura de cecina de Waygu-Angus y una ralladura de Queso Gamoneu de Ario.

La Esquina del Peso, en la capital del Principado, apuesta, ya en el ámbito de la modernidad, por una teja de aceituna negra con brandada de bacalao y confitura de vermú de naranja. La Taberna Alalunga, cuya cocina en miniatura acumula galardones nacionales, regionales y locales, arriesga con una croqueta cremosa de paletilla con hígado de pato caramelizado y tartar de ternera asturiana con emulsión de aguacate.

El certamen ha brindado a los comensales la oportunidad de puntuar las creaciones gastronómicas tras su degustación. Su veredicto ha sido crucial para elegir a los finalistas en un proceso tan democrático como lo es el propio aperitivo y el tardeo, al que rinde tributo y pone en valor.

Un jurado profesional tendrá ahora la última palabra. Los críticos gastronómicos Jorge Guitián y Carmen Ordiz y los cocineros Ricardo Sanz (una Estrella Michelin y tres Soles Guía Repsol), Jose Antonio Campoviejo (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol), Diego Fernández (una Estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol) y Alejandro Villa (chef de la Guía Michelin y Guía Repsol) entronarán al mejor aperitivo del país. Su elección ponderará la originalidad, presentación, equilibrio de sabores y viabilidad en servicio.

Temas

Gastronomía