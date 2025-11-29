El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La cocinera Cristina Rey, en su restaurante La Gitana. Paloma Ucha
Cristina Rey, cocinera y propietaria del restaurante La Gitana, en Gijón

«La cocina tradicional une lo que la tecnología y la modernidad desunen»

Recién aterrizada de París, donde participó en el campeonato de casquería más importante de Europa, pide apostar más por nuestra gastronomía

José M. Requena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

De trabajar como extra los fines de semana para costearse los estudios a estar al frente de uno de los restaurantes más galardonados en concursos ... gastronómicos del Principado; de meterse en la cocina para preparar el menú del día a formar parte del Club de Guisanderas; de La Arena a París. Esa es, muy resumida, la historia de Cristina Rey, quien pone cara al restaurante La Gitana de Gijón, experta en concursos gastronómicos (2 veces ganadora en el de pote asturiano, otro oro en el nacional de callos y segundo puesto en el de fabada) y recién aterrizada de la capital francesa, donde fue la primera española en participar en el 8º Championnat D'Europe des Produits Tripiers, el concurso de casquería más importante del continente.

