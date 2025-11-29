«La cocina tradicional une lo que la tecnología y la modernidad desunen»

De trabajar como extra los fines de semana para costearse los estudios a estar al frente de uno de los restaurantes más galardonados en concursos ... gastronómicos del Principado; de meterse en la cocina para preparar el menú del día a formar parte del Club de Guisanderas; de La Arena a París. Esa es, muy resumida, la historia de Cristina Rey, quien pone cara al restaurante La Gitana de Gijón, experta en concursos gastronómicos (2 veces ganadora en el de pote asturiano, otro oro en el nacional de callos y segundo puesto en el de fabada) y recién aterrizada de la capital francesa, donde fue la primera española en participar en el 8º Championnat D'Europe des Produits Tripiers, el concurso de casquería más importante del continente.

–¿Cómo fue la experiencia?

–Vengo abrumada. Se pusieron en contacto conmigo después de participar en el Campeonato Mundial de Callos celebrado en San Sebastián Gastronomika. La experiencia no es comparable con nada: es otro país, la Academia Culinaria Francesa, el mercado Rungis que es uno de los más grandes de Europa… Además nunca había ido un español. Me he sentido muy valorada. He podido ver y conocer cosas que no conocía, cocineros de altísimo nivel, hacer piña con ellos, ver cómo cocinan y aprender de ellos. Pero no me sentí inferior a nadie, porque los franceses tienen mucha técnica, pero también valoran mucho la cocina tradicional, y eso se nota.

–¿Qué siente al ser embajadora de la cocina asturiana fuera de nuestras fronteras?

–Es paradójico que sea embajadora de la marca Asturias en Francia pero aquí en ocasiones falte ese reconocimiento y visibilidad. Yo nunca utilicé ese título, fue la organización del concurso quien me lo puso, y me llenó de orgullo. No sé si es porque tengo la idea de que La Gitana es algo muy familiar, cercano. Me fui del barrio de La Arena a París. El cambio es brutal.

–Hablaba de la cocina tradicional. ¿Cree que va a ser lo que salve el futuro de la gastronomía, que la gente ya está cansada de tanta alta gastronomía y prefiere los platos de cuchara?

–Estoy convencida. Al mil por mil. Yo soy asturiana, y manejo la cocina tradicional de Asturias, y la defiendo. Son mis tradiciones, mi cultura y mi vida. Pero es que además es un tipo de cocina que une. Creo que la cocina tradicional está uniendo lo que la tecnología y la modernidad desune. Estamos en la era de la mayor información, pero la gente ni tiene tiempo en casa para hacer ese tipo de cocina, ni de reunirse alrededor de una mesa. La cocina tradicional consigue eso. La cocina contemporánea, moderna, fusión, está muy bien, pero a la larga la tradicional va a estar siempre. ¿Cómo va a pasar de moda? Al revés, y debemos fomentarla más.

–Los concursos gastronómicos tienen una gran importancia para salvaguardar esta cocina tradicional e impulsar nuevos proyectos, como ocurrió en su caso.

–Claro. Tú puedes tener mucha mano y hacer mucha cocina y tener un buen establecimiento, pero participar en este tipo de certámenes te da muchísima visibilidad, y eso es algo muy importante. Llegas a otro tipo de público, te das a conocer en un lugar diferente. Y, además, un concurso te exige. Si yo gano un concurso, ese plato tiene que tener una calidad y una regularidad cuando vengas a probarlo a mi establecimiento, los mimas más en cocina, aprietas a los proveedores… porque no quieres fallar.

–De La Arena a París, ¿qué es lo próximo?

–Yo me fui a París ya con el premio ganado. He trabajado mucho, muchísimo, haciendo y rehaciendo, frustrándome… Por eso disfruté muchísimo más, lo viví más, no estaba concentrada solo en ganar un trofeo, sino en estar pendiente, aprender, ver cómo trabajan los demás… Volví con la idea de mejorar algunas cosas que creo que puedo y, sobre todo, dar a conocer más lo nuestro porque la calidad de lo que nosotros tenemos es para enseñarla al mundo entero.