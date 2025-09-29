El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Mirta Rodríguez, de Torneiro; Xune Andrade, de Monte; Lara Roguez, de Abarike; Adrián San Julián de Yume; Josep Moreno de Deliranto; Diego Fernández de Regueiro; Ricardo Señorán, de Farragua; Fran Heras, de Mi Candelita; Elena Fernández, de Panduru, e Iván Hortal, de Grupo Leyenda. E. C.

Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible en Asturias: dos jornadas para poner sobre la mesa la cocina del futuro

Oviedo acoge este martes y el miércoles el tercer Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible de EL COMERCIO

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:52

Sostenibilidad, futuro e innovación son los pilares que vertebran el tercer Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible I+D+I Ciudad de Oviedo organizado por Idea Redonda con EL COMERCIO como Media Partner. Será en el Auditorio Príncipe Felipe, entre este martes y el miércoles, donde personalidades del sector, chefs y empresarios debatirán sobre el devenir de un sector que mira hacia el futuro y podrán evaluar las tendencias y conocer los retos de la hostelería en unos tiempos siempre cambiantes que les exigen mantenerse al día en vanguardia y creatividad.

Programa del martes

  • 16.30 horas. Acto oficial de inauguración.

  • 16.45 horas. Josep Moreno, chef de Deliranto (estrella Michelin) habla de 'Innovación que emociona'.

  • 17.20 horas. Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, sobre 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para hostelería'.

  • 17.45 horas. El pueblo, desarrollo sostenible de negocio, con Mirta Rodríguez (El Torneiro), María Fernández (Mesón El Centro) y Xune Andrade (Monte).

  • 18.30 horas. Lara Roguez, chef de Abarike, sobre 'Innovación contra el desperdicio, una nueva mirada a la cocina responsable'.

  • 19.15 horas. Técnicas de innovación en la cocina con Adrián San Julián (Yume), Ricardo Señorán (Farragua) y Diego Fernández (Regueiro).

  • 19. 30 horas. Compromiso social y medioambiental y alta restauración, con Elena Cebada (IGPTernera Asturiana) y Alicia Palacios (Grupo Nature-Hostería de Torazo).

Este 30 de septiembre comienza con la inauguración de la mano de la vicepresidencia del Gobierno del Principado, representantes del Ayuntamiento de Oviedo y Otea (16.30 horas). Más tarde, Josep Moreno, chef del restaurante Deliranto de Salou, que logró su estrella Michelin en 2019, impartirá la ponencia 'Innovación que emociona: la puesta en escena como experiencia gastronómica' (16.45) y le seguirá Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, que aportará una mirada estratégica desde el punto de vista empresarial durante la charla 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para la nueva hostelería' (17.20). 'El Pueblo: Desarrollo Sostenible de negocio' es el título de la mesa redonda que compartirán Mirta Rodríguez, chef del restaurante El Torneiro; María Fernández, chef del Mesón El Centro, y Xune Andrade, Chef del restaurante Estrella Michelin Monte (17.45). Les seguirá Lara Roguez, chef del restaurante Abarike, que hablará de 'Innovación contra el desperdicio: una mirada a la cocina responsable' (18.30) y estarán también, en la penúltima sesión, Adrián San Julián, chef del restaurante Yume Gastrobar; Ricardo Señorán, jefe del cocina y propietario del restaurante Farragua, y Diego Fernández, chef del restaurante Regueiro, que subirán al escenario a compartir sus claves sobre las 'Técnicas de Innovación en la cocina' (19.15). Cerrarán esta primera sesión del congreso Elena Cebada, directora gerente de I.G.P. Ternera Asturiana, y Alicia Palacios, gerente de Grupo Nature-Hostería Torazo, para debatir en torno al 'Compromiso social y medioambiental y alta restauración' (19.30).

Programa del miércoles

  • 9.30 horas. Apertura

  • 10 horas. Jefas de sala, innovación, gestión y hospitalidad con sello propio: Iratxe Miranda (Yume), Sonia González (Cocina Cabal) y Génova Bilbao (NM).

  • 10.45 horas. Repostería circular: Elena Fernández y Ana Marcos, Panduru Artesanía.

  • 11.15 horas. Rocío Lozano, cofundadora de Restaurantic: 'Reservar el futuro: tecnología e inteligencia artificial para un restaurante más rentable y eficiente'.

  • 12.15 horas. Casos de éxito de la iniciativa 'Hostelería por el clima' de Coca Cola, Coca Cola, Café Dindurra, Sibuya.

  • 12.45 horas. Gastronomía sostenible, BBVA.

  • 13.15 horas. Nuevos modelos de negocio hostelero, con Fran González (Lola Melón), Fran Heras (Mi Candelita) e Iván Hortal (Grupo Leyenda Gastroclub Amaná).

El miércoles tendrá lugar la segunda jornada, donde se podrán escuchar las charlas 'Jefas de sala: innovación, gestión y hospitalidad' (10 horas), 'Proyecto de repostería circular' (10.45), 'Reservar el futuro: tecnología e inteligencia artificial para un restaurante más rentable y eficiente' (11.15), 'Casos de éxito de la iniciativa Hostelería #PorElClima de Coca-Cola' (12.45) y 'Nuevos modelos de negocios hosteleros' (13.15).

A las 14 horas, tras las ponencias, finalizarán estos dos días de congreso en los que la gestión empresarial, el compromiso medioambiental y la evolución de la gastronomía se ponen sobre la mesa para construir el futuro de un sector que camina con la mirada al frente.

