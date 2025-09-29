Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible en Asturias: dos jornadas para poner sobre la mesa la cocina del futuro Oviedo acoge este martes y el miércoles el tercer Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible de EL COMERCIO

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Mirta Rodríguez, de Torneiro; Xune Andrade, de Monte; Lara Roguez, de Abarike; Adrián San Julián de Yume; Josep Moreno de Deliranto; Diego Fernández de Regueiro; Ricardo Señorán, de Farragua; Fran Heras, de Mi Candelita; Elena Fernández, de Panduru, e Iván Hortal, de Grupo Leyenda.

Inés Barea Gijón Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:52

Sostenibilidad, futuro e innovación son los pilares que vertebran el tercer Congreso de Gastronomía y Hostelería Sostenible I+D+I Ciudad de Oviedo organizado por Idea Redonda con EL COMERCIO como Media Partner. Será en el Auditorio Príncipe Felipe, entre este martes y el miércoles, donde personalidades del sector, chefs y empresarios debatirán sobre el devenir de un sector que mira hacia el futuro y podrán evaluar las tendencias y conocer los retos de la hostelería en unos tiempos siempre cambiantes que les exigen mantenerse al día en vanguardia y creatividad.

Programa del martes 16.30 horas. Acto oficial de inauguración.

16.45 horas. Josep Moreno, chef de Deliranto (estrella Michelin) habla de 'Innovación que emociona'.

17.20 horas. Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, sobre 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para hostelería'.

17.45 horas. El pueblo, desarrollo sostenible de negocio, con Mirta Rodríguez (El Torneiro), María Fernández (Mesón El Centro) y Xune Andrade (Monte).

18.30 horas. Lara Roguez, chef de Abarike, sobre 'Innovación contra el desperdicio, una nueva mirada a la cocina responsable'.

19.15 horas. Técnicas de innovación en la cocina con Adrián San Julián (Yume), Ricardo Señorán (Farragua) y Diego Fernández (Regueiro).

19. 30 horas. Compromiso social y medioambiental y alta restauración, con Elena Cebada (IGPTernera Asturiana) y Alicia Palacios (Grupo Nature-Hostería de Torazo).

Este 30 de septiembre comienza con la inauguración de la mano de la vicepresidencia del Gobierno del Principado, representantes del Ayuntamiento de Oviedo y Otea (16.30 horas). Más tarde, Josep Moreno, chef del restaurante Deliranto de Salou, que logró su estrella Michelin en 2019, impartirá la ponencia 'Innovación que emociona: la puesta en escena como experiencia gastronómica' (16.45) y le seguirá Álvaro Bravo, CEO de Universal Plastic, que aportará una mirada estratégica desde el punto de vista empresarial durante la charla 'Sostenibilidad y materialidad: innovación en envases para la nueva hostelería' (17.20). 'El Pueblo: Desarrollo Sostenible de negocio' es el título de la mesa redonda que compartirán Mirta Rodríguez, chef del restaurante El Torneiro; María Fernández, chef del Mesón El Centro, y Xune Andrade, Chef del restaurante Estrella Michelin Monte (17.45). Les seguirá Lara Roguez, chef del restaurante Abarike, que hablará de 'Innovación contra el desperdicio: una mirada a la cocina responsable' (18.30) y estarán también, en la penúltima sesión, Adrián San Julián, chef del restaurante Yume Gastrobar; Ricardo Señorán, jefe del cocina y propietario del restaurante Farragua, y Diego Fernández, chef del restaurante Regueiro, que subirán al escenario a compartir sus claves sobre las 'Técnicas de Innovación en la cocina' (19.15). Cerrarán esta primera sesión del congreso Elena Cebada, directora gerente de I.G.P. Ternera Asturiana, y Alicia Palacios, gerente de Grupo Nature-Hostería Torazo, para debatir en torno al 'Compromiso social y medioambiental y alta restauración' (19.30).

Programa del miércoles 9.30 horas. Apertura

10 horas. Jefas de sala, innovación, gestión y hospitalidad con sello propio: Iratxe Miranda (Yume), Sonia González (Cocina Cabal) y Génova Bilbao (NM).

10.45 horas. Repostería circular: Elena Fernández y Ana Marcos, Panduru Artesanía.

11.15 horas. Rocío Lozano, cofundadora de Restaurantic: 'Reservar el futuro: tecnología e inteligencia artificial para un restaurante más rentable y eficiente'.

12.15 horas. Casos de éxito de la iniciativa 'Hostelería por el clima' de Coca Cola, Coca Cola, Café Dindurra, Sibuya.

12.45 horas. Gastronomía sostenible, BBVA.

13.15 horas. Nuevos modelos de negocio hostelero, con Fran González (Lola Melón), Fran Heras (Mi Candelita) e Iván Hortal (Grupo Leyenda Gastroclub Amaná).

El miércoles tendrá lugar la segunda jornada, donde se podrán escuchar las charlas 'Jefas de sala: innovación, gestión y hospitalidad' (10 horas), 'Proyecto de repostería circular' (10.45), 'Reservar el futuro: tecnología e inteligencia artificial para un restaurante más rentable y eficiente' (11.15), 'Casos de éxito de la iniciativa Hostelería #PorElClima de Coca-Cola' (12.45) y 'Nuevos modelos de negocios hosteleros' (13.15).

A las 14 horas, tras las ponencias, finalizarán estos dos días de congreso en los que la gestión empresarial, el compromiso medioambiental y la evolución de la gastronomía se ponen sobre la mesa para construir el futuro de un sector que camina con la mirada al frente.