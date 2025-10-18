La comida de Oviedo que se saborea más allá

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El menú del Desarme que estos días, pero sobre todo mañana, día 19 de octubre, se preparará y disfrutará en cada rincón de Oviedo, se saboreará también en otras latitudes bien alejadas del Principado de Asturias. «Una de las cosas que más me sorprendió cuando empezamos a mover la fiesta con la Cofradía es la cantidad de asturianos que tienen negocios por España que se pusieron en contacto con nosotros», recuerda el Cofrade Mayor, Miguel Ángel de Dios. Las peticiones que les llegaron entonces, hace algo más de una década y aún hoy, son referidas a recibir más información acerca de la razón de ser y particularidad del Desarme. También detalles acerca del menú que toca cocinar este fin de semana.

Tal es el empuje de esta actividad que empezó a celebrarse hace casi dos siglos en Oviedo y que hoy se ha reconvertido en fiesta multidisciplinar en torno a la mesa, que al cartel oficial se suman otros creados específicamente para todas aquellas localidades que también quieren cocinar el Desarme aprovechando la llegada del otoño. El listado que manejan actualmente incluye Alicante, Murcia, Toledo, Palma de Mallorca, Menorca, Barcelona, Sevilla y, claro, Madrid, que fue de las primeras que empezó a celebrarlo. «Todo esto pone de manifiesto la repercusión que está teniendo el Desarme. Este menú de la paz nos va a unir a todos, y más que nunca hasta la fecha», asegura el también hostelero.

Agenda del finde Hoy La música de varias bandas amenizará el día de 11 a 14 horas. Habrá recreación histórica y posterior desfile (11 horas, plaza de Alfonso II) y ofrenda floral (11.30, iglesia de San Isidoro el Real). El concurso de vestimenta de época será por la tarde (17.30 h., paseo del Bombé), recreaciones históricas por las calles de Oviedo hasta la plaza de la Constitución (20 h.) y lectura de la obra ganadora del certamen de poesía, así como del himno del Desarme (20.30 h., Ayuntamiento).

Mañana Concentración popular en la plaza del Ayuntamiento, donde se distribuirán botellas de sidra y un vaso para escanciar por la fiesta del Desarme (12 h.). Concierto de Nando Agüeros (12.30 h., Teatro Filarmónica) y recital poético-musical (18.30 h., en la plaza de Trascorrales).

Lo que en Oviedo marca la diferencia es la gran cantidad de actividades de todo tipo que se sucederán en la ciudad hasta el próximo domingo 26 de octubre. Hoy, a las 11 horas, los cofrades se reunirán en la plaza de la Catedral para dar el pistoletazo de salida al día, el cual varias bandas de música amenizarán durante toda la mañana. Las recreaciones históricas con las que regresar a la época de 'La Regenta', así como la poesía marcan la agenda de los dos próximos días.

La divulgación recogerá el testigo la próxima semana, pues el lunes comenzarán a sucederse conferencias y coloquios sobre gastronomía, historia y cultura que tendrán lugar también el martes, miércoles y jueves en la plaza de Trascorrales desde las 19.30 horas. En detalle, se explicará por qué se sirven garbanzos durante el Desarme o de la importancia de que la fiesta haya sido declarada de Interés Turístico Nacional y se compartirán secretos para elaborar un menú de sobresaliente.

La fiesta volverá a coger impulso el viernes, y no descansará hasta que se clausure el próximo domingo, después de celebrarse el XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme, donde se procederá a la entrega de los títulos honoríficos, nombramientos de nuevos de número y entrega del premio al ganador del IV Certamen Internacional de Poesía 'El Desarme en verso'.

Las razones para hacerse cofrade son muchas. Las que más destacan los que lo son actualmente tienen que ver con el sentimiento de arraigo y de ejemplo. Celebran cómo, si se pone un poco de voluntad, de algo malo puede salir una fiesta que se sirve en torno a una buena mesa.