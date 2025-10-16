Fiesta del Desarme en Oviedo: toda la programación Oviedo festeja la declaración de Interés Turístico Nacional de la Fiesta del Desarme con un extenso programa de actividades que incorpora el I Festival de Bandas de Música y un brindis popular en la plaza del Ayuntamiento

Participantes en la recreación histórica de una batalla en una pasada edición de la Fiesta del Desarme en Oviedo.

Isabel Gómez Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 13:21

Oviedo vivirá este fin de semana una de las ediciones más especiales de la Fiesta del Desarme, pues es la primera que se celebra desde que fue declarada de Interés Turístico Nacional.

La programación, que se prolongará hasta el día 26, incluye las imprescindibles jornadas gastronómicas y recreaciones históricas, pero también novedades como el I Festival de Bandas de Música del Desarme, que el sábado por la mañana reunirá a la Agrupación Musical 'San Salvador' de la Cofradía de los Estudiantes de Oviedo, la banda de música Condado de Noreña y las de San Martín del Rey Aurelio, Siero, Candás y Ciudad de Oviedo.

Aunque algunas de las actividades de esta cita ovetense se extenderán hasta el día 26, los actos centrales tendrán lugar este fin de semana, entre los días 17 y 19. Día a día, los actos más destacados son:

Viernes, 17 de octubre Pregón del Desarme (20 horas). Nando Agüeros, artista cántabro vinculado a Asturias, pronunciará el pregón desde el balcón del Ayuntamiento.

Tras el pregón tendrá lugar una descarga de fusilería a cargo de representantes del Ejército Isabelino.

Vino español para quienes estén ataviados con trajes de época en la plaza de Trascorrales (20.30).

Sábado, 18 de octubre Desde las 11 horas, pasacalles y actuaciones de las bandas participantes en el I Festival de Bandas de Música del Desarme por las calles de Oviedo. Concluirá en torno a las 14 horas en la plaza de la Catedral.

A las 11 horas, concentración de cofrades de la Cofradía del Desarme y personajes vestidos con trajes de época en la plaza de la Catedral para desfilar hasta la plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la ofrenda floral en la iglesia de San Isidoro el Real ante los restos de los combatientes en los enfrentamientos de 1836.

Tras la ofrenda, una salva militar, la Fiesta de la Paz y desfile hasta la plaza de la Catedral.

A partir de las 12, en la plaza de la Catedral, actuaciones de las bandas de música participantes en el festival e interpretación del Himno de Asturias (versión de Antolín de la Fuente) bajo la dirección de David Colado, director de la banda Ciudad de Oviedo.

A las 17.30 horas, concurso de vestimenta de época en el Paseo del Bombé. Le seguirá un desfile hasta la plaza de la Constitución (20).

A las 20.30 horas, desde el balcón del Ayuntamiento, proclamación del Desarme, lectura de la obra ganadora del Certamen de Poesía 'El Desarme en verso' e interpretación del himno de la fiesta.

Domingo, 19 de octubre La Cofradía del Desarme entrega al alcalde de Oviedo el escrito-declaración del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Será en el Ayuntamiento a las 11.30 horas.

A las 12 horas, concentración en el plaza del Ayuntamiento para un brindis popular organizado para celebrar la declaración de Interés Turístico Nacional.

Concierto de Nando Agüeros en el Teatro Filarmónica a las 12.30 horas.

Recital poético musical 'Poesía imPAZiente: con las armas del verso' en la plaza Trascorrales a las 18.30 horas.

Además, hasta el día 26 estará abierto el II Concurso Fotográfico de Indumentaria de Época del siglo XIX y Gastronomía del Desarme y una proyección audiovisual iluminará la fachada de la iglesia de San Isidoro el Real todos los días a las 20, 20.30, 21 y 21.30 horas.

Gran Capítulo y cofrades de honor

El broche a esta edición tan especial de la histórica celebración ovetense lo pondrá el día 25 el XIII Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme.

La recepción de las cofradías asistentes tendrá lugar a las 9.30 horas en la plaza del Fontán, a lo que seguirá un desfile hasta el Teatro Filarmónica (10.30), donde se celebrará el Gran Capítulo (11).

Durante este acto serán investidos como cofrades de honor la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; y el presidente de los hosteleros de España, José Luis Álvarez Almeida. Todos ellos participarán en el posterior defile que con el que concluirá el Desarme de 2025.