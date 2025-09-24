El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Desarme de Oviedo, ya con su título de Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Desarme de Oviedo, ya con su título de Fiesta de Interés Turístico Nacional Iñaki Martínez
El Desarme, Fiesta de Interés Turístico Nacional

La fiesta del Desarme llega a Madrid: «Es un día muy importante para Oviedo y Asturias, para nuestra historia y cultura»

El ministro de Turismo, Jordi Hereu, entrega el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional al Desarme en Madrid y anima a todos a luchar por el título internacional

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:29

Alumbraba la luz del mediodía en Madrid cuando una media docena de hermanos de la Cofradía del Desarme de Oviedo entraban en el Teatro Real ... de Madrid para recibir de manos del ministro de Turismo, Jordi Hereu, el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional –junto con otras seis fiestas de la geografía española–. Una noticia que se dio a conocer hace algo más de una semana y que este miércoles se plasmó durante un acto con amplia representación ovetense, como el Hermano Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez; el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; el presidente de Hostelería de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y un puñado de cofrades que durante años han empujado junto a De Dios para que el Desarme sea reconocido como una fiesta no ya de Interés Turístico Nacional, sino como la fiesta que es y representa, con mucha historia, una fiesta de la paz. Una celebración que cuenta con casi 200 cofrades y creciendo y que expande el nombre de Oviedo no sólo por el resto de Asturias, también por hispanoamérica.

