La fiesta del Desarme llega a Madrid: «Es un día muy importante para Oviedo y Asturias, para nuestra historia y cultura»

Alumbraba la luz del mediodía en Madrid cuando una media docena de hermanos de la Cofradía del Desarme de Oviedo entraban en el Teatro Real ... de Madrid para recibir de manos del ministro de Turismo, Jordi Hereu, el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional –junto con otras seis fiestas de la geografía española–. Una noticia que se dio a conocer hace algo más de una semana y que este miércoles se plasmó durante un acto con amplia representación ovetense, como el Hermano Mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez; el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana; el presidente de Hostelería de España y de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y un puñado de cofrades que durante años han empujado junto a De Dios para que el Desarme sea reconocido como una fiesta no ya de Interés Turístico Nacional, sino como la fiesta que es y representa, con mucha historia, una fiesta de la paz. Una celebración que cuenta con casi 200 cofrades y creciendo y que expande el nombre de Oviedo no sólo por el resto de Asturias, también por hispanoamérica.

El acto de concesión del diploma de Fiesta de Interés Turístico Nacional al Desarme estuvo presidido por el ministro de Turismo, Jordi Hereu, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. En el mismo acto ha n recogido la misma distinción la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Protegida de la comarca de Campo de Cariñena (Zaragoza), el Carnaval de Santoña (Cantabria), el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón (Monzón, Huesca), los Entroidos Oriente Ourensano (Ourense, Galicia), y la Semana Santa de Plasencia (Cáceres, Extremadura)

Hereu aseguró, en su discurso, que «estas fiestas son unos de los grandes activos que tenemos. Para nosotros es uno de los actos que nos hace más ilusión porque se enmarca en el Día de la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, y lo preparamos con gran ilusión y sabemos que detrás de la declaración de Interés Turístico Nacional está el camino para que sean Fiestas de Interés Turístico Internacional».

«Es un día muy importante para Asturias, es un día muy importante para Oviedo porque lo que se reconoce es la tradición de nuestra gastronomía, pero sobre todo para nuestra historia, y para nuestra cultura», explicó la viceconsejera Lara Martínez a la salida de la entrega del diploma, recogido por Miguel Ángel de Dios en nombre de la Cofradía del Desarme.

El concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, afirmó, por su parte, que la concesión y entrega del galardón es «una enorme satisfacción y un orgullo para Oviedo; para el equipo de gobierno y para Asturias también la declaración de Fiesta de Interés turístico Nacional era un objetivo que nos habíamos marcado y que la sitúa en el calendario nacional en el lugar que se merece. Le da una proyección a Oviedo muy significativa».

El presidente de todos los hosteleros remarcó que «es un día de orgullo y de historia para el Desarme. Si el Desarme es historia desde 1836, desde 2025 el Desarme vuelve a marcar historia y nos ha tocado vivirlo a nosotros. Es un hito que dejamos para las generaciones futuras como las anteriores lo dejaron para nosotros. Es un hito estar hoy aquí en Madrid recogiendo de manos de un ministro la Fiesta de Interés Turístico Nacional, que viene a reflejar el trabajo que se ha hecho desde el asociacionismo, desde Otea, pero siempre desde las personas representadas en Miguel Ángel de Dios, nuestro Hermano Nayor (hay que recordar que Almeida es cofrade) que ha sido el gran impulsor». Y añadió: «Lo único que se ha intentado aquí es trabajar con el Desarme, hoy es un día de orgullo para todos los asturianos».

Por último, el padre del título y de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, aseguró estar «emocionado por llevar para Oviedo este título que va a perdurar en el tiempo. Arropado con muchos de mis cofrades, es una emoción después de tanto trabajo haber conseguido este logro y muy ilusionado en ir buscando más retos que perduren en el tiempo para mi ciudad, para Oviedo». Ahí está la Fiesta de Interés Turístico Internacional.