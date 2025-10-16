Más de 200 menús de Desarme para la Cocina Económica de Oviedo La cofradía gastronómica realiza la tradicional donación: 238 kilos de viandas para los más necesitados

Rafael Francés Oviedo Jueves, 16 de octubre 2025, 08:06

La Cofradía del Desarme ofreció este miércoles su donación anual, coincidiendo con el principio de las jornadas gastronómicas. Entregó las viandas para 200 menús del Desarme que degustaron los más necesitados durante la comida en la Cocina Económica.

En total, 238 kilogramos de alimentos, desglosados en 35 kilos de garbanzos, 6 kilos de espinacas, 30 kilos de bacalao, 80 kilos de callos, 70 litros de leche, 6 kilos de arroz, canela en rama y en polvo, 2 kilos de mantequilla y 9 kilos de azúcar.

El hermano mayor de la Cofradía, Miguel Ángel de Dios, acompañado de un grupo de cofrades observaron y probaron la comida realizada por el cocinero de la Cocina Económica, Florentino Menéndez.

El acto de entrega contó con la participación del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el tesorero de la institución, Jaime Rojo; el presidente de los hosteleros de España, José Luis Álvarez Almeida; y el vicepresidente de Otea-Asturias, Fernando Corral.

Rojo agradeció la entrega de los menús del Desarme: «Todos los años tenemos la enorme suerte de que viene la cofradía y nos presta una ayuda inestimable. Los usuarios de la Cocina disfrutan tremendamente con esto, son partícipes de algo que se hace en la ciudad, que ellos no podrían hacerlo fácilmente si no se tiene esto aquí. Es un auténtico lujo para nosotros».

Desveló que la Cocina Económica ofrece más de 180 menús al día a la hora del almuerzo; si bien, «hemos aumentado el número de cenas que servimos y que han pasado de unas 120 cada noche a unas 150, aunque todavía no hemos podido reconocer el motivo».

García Quintana, por su parte, no desaprovechó la oportunidad para felicitar «a la Cocina Económica que hace una magnífica labor y también a la Cofradía del Desarme que año tras año se compromete con la Cocina Económica. Este año es el primero como Fiesta de Interés Turístico Nacional, creemos que eso nos da un empuje y un atractivo muy importante para consolidar Oviedo como destino turístico gastronómico».

Junto a ellos, Álvarez Almeida, como cofrade, afirmó que «para nosotros este es uno de los actos más importantes, que más cariño nos sentimos, no por el acto, sino por la gente que necesita de esta atención, por lo que hay que agradecer a la Cocina Económica de Oviedo su disposición y que nos abra las puertas para hacerles llegar los alimentos».