Gimena Llamedo, Alfredo García Quintana y José Luis Álvarez Almeida, cofrades de honor del Desarme de Oviedo

La Cofradía del Desarme ha iniciado los actos festivos con la presentación del XIII Gran Capítulo, reunión general de los cofrades que se celebrará ... el 25 de octubre en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Una oportunidad para nombrar cofrades de honor a la vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo, al presidente de los hosteleros de España, José Luis Álvarez Almeida, y al concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, «por su contribución al nombramiento del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional, fueron cruciales en el logro de la distinción».

Los reconocimientos, explicaron este martes en una reunión en el hotel Iberik Santo Domingo, se extienden a «instituciones por su compromiso con Asturias y la sociedad» como el Consejo de Comunidades Asturianas «por su labor en favor de los asturianos en el exterior»; la Fundación Inocente «por su dedicación a beneficiar a la infancia en riesgo»; y a la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo «por su contribución a la difusión de la música tradicional asturiana y su apoyo al Desarme y su cofradía».

El hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, explicó el programa de actos y recordó que «parece mentira que seamos más de 200 cofrades, con los 28 que bautizaremos en el Gran Capítulo, cuando al principio fuimos siete hosteleros los que paseamos por las calles de la ciudad».

Fernando Corral, vicepresidente de Otea, en representación de José Luis Almeida, destacó el trabajo coordinado público privado» para lograr el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Alfredo García Quintana felicitó a la cofradía «por su esfuerzo constante y permanente y por ese compromiso con la historia, la cultura y la gastronomía como ejemplo de proteger el pasado mirando al futuro».

Siguiendo con el capítulo de distinciones, la Cofradía del Desarme entregará durante el XIII Capítulo las 'Cucharas Amigas' a Manuel Fernández Quevedo, presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias; Patricia Ortiz, periodista argentina, responsable del portal web Caminos culturales; y a Zacarías Puente Herboso, fundador de la Cofradía del Queso de Cantabria.

Además, se formalizará el hermanamiento con la Real Confraría Do Vinho Albariño de Monção (Portugal) y se entregará el premio del IV Certamen Internacional de Poesía 'El Desarme en Verso' al palentino Javier Castrillo.

La agenda festiva de la Cofradía del Desarme, que celebra la Fiesta de Interés Turístico Nacional, comienza hoy con la ya tradicional donación solidaria del menú a la Cocina Económica. Ya, este viernes continuará con el pregón del artista cántabro, Nando Agüeros, desde el balcón del Ayuntamiento a las 19.30 horas. Al día siguiente, pasacalles, actuaciones de la bandas de música y a las 11 horas, los cofrades, vestidos con trajes de la época, desfilarán desde la plaza de la Catedral hasta la Casa Consistorial, donde habrá una salva militar y se celebrará la fiesta de la paz. Ya de tarde, a las cinco, concurso de vestimenta de época. Y el domingo tendrá lugar la celebración del Día del Desarme, con una concentración popular para brindar con sidra por el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional en la plaza del Ayuntamiento. Así se cerrará el primer fin de semana de los actos festivos, que culminarán el 25 de octubre con la celebración del XIII Gran Capítulo . Todo ello sin olvidar que el tradicional menú se servirá en los establecimientos participantes desde este jueves y hasta el domingo 26 de octubre.