El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Reunión de los cofrades, en el hotel Santo Domingo, para presentar el Gran Capítulo y revelar las nuevas distinciones. Mario Rojas

Gimena Llamedo, Alfredo García Quintana y José Luis Álvarez Almeida, cofrades de honor del Desarme de Oviedo

La Cofradía del Desarme les agradece su labor «crucial» para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:12

Comenta

La Cofradía del Desarme ha iniciado los actos festivos con la presentación del XIII Gran Capítulo, reunión general de los cofrades que se celebrará ... el 25 de octubre en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Una oportunidad para nombrar cofrades de honor a la vicepresidenta del Principado Gimena Llamedo, al presidente de los hosteleros de España, José Luis Álvarez Almeida, y al concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, «por su contribución al nombramiento del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional, fueron cruciales en el logro de la distinción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gimena Llamedo, Alfredo García Quintana y José Luis Álvarez Almeida, cofrades de honor del Desarme de Oviedo

Gimena Llamedo, Alfredo García Quintana y José Luis Álvarez Almeida, cofrades de honor del Desarme de Oviedo