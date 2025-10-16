Oviedo ya sirve el Desarme, en menú y en bocados

José Luis Noceda, Juan José Suárez, Alfredo García Quintana, Miguel Ángel de Dios y Fernando Corral en la presentación de las jornadas gastronómicas del Desarme y la primera edición de Bocados del Cofrade.

Desde hoy y durante diez días –hasta el 26 de octubre–, 71 establecimientos –cuatro de ellos hoteles– participan en las Jornadas del Menú del Desarme, compuesto por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche. Un menú histórico que impulsa las reservas de los restaurantes este primer fin de semana, como anticipó el hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios.

Este año, el Desarme, que además estrena su título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, llegará aún a más paladares. La primera edición de Bocados del Desarme llega a diecinueve establecimientos. «Una iniciativa de minicocina para sumar a los locales de hostelería que no trabajan la cocina de menú», afirmó Fernando Corral, vicepresidente de Otea Asturias, durante la presentación de las jornadas en Casa Ramón.

De Dios garantizó el éxito. «He hablado con diferentes hosteleros y el sábado y el domingo tienen las reservas completas», dijo. Pero eso no quita que no haya más oportunidades de disfrutar del tradicional menú porque «se sirve durante toda la semana, hasta acabar ya con esos Premios Princesa de Asturias. A todos los que vengan a sus actos les queremos brindar el menú del Desarme, cuyas jornadas continúan hasta el 26 de octubre».

El edil Alfredo García Quintana, presente en la presentación, celebró el inicio de las jornadas gastronómicas «que fue el origen de la fiesta, hoy ya reconocida como de Interés Turístico Nacional». El ingrediente fundamental es «la gastronomía», pero «se van incorporando actividades que respetan la tradición, la historia y la cultura de nuestra ciudad y que complementan perfectamente al menú».

Un menú «que se sirve en todos los establecimientos», independientemente de que participen o no en las jornadas, y que «esperamos que siga creciendo en calidad y cantidad», apostilló el edil, que engrosará el próximo fin de semana la nómina de personas distinguidas como cofrades de honor. Un título que «es un orgullo, una satisfacción y una alegría muy importante que comparto con el resto de miembros del equipo de gobierno de Alfredo Canteli, que han apostado por esta fiesta sin lugar a dudas y también con el equipo del área de Turismo que ha trabajado sin descanso para conseguir el reconocimiento».

Recogerá la distinción el sábado 25 durante la celebración del XIII Gran Capítulo del Desarme en el Teatro Filarmónica. Junto a él, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el presidente de los hosteleros de España, José Luis Álvarez Almeida, serán también nombrados cofrades honor por su labor fundamental en la consecución del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Despues «cuatrocientos comensales celebrarán el menú del Desarme en el hotel Iberik Santo Domingo», apuntó el hermano mayor.

Nando Agüeros ofrece el pregón este viernes a las 19.30 horas Saboreando ya el Desarme. este viernes comienzan las actividades de fiesta. El artista Nando Agüeros será el encargado de pronunciar el pregón desde el balcón consistorial a las siete y media de la tarde. Media hora antes de lo previsto, explicó Miguel Ángel de Dios, porque el fútbol también manda. «Yo digo que es un cántabro-astur y le hace mucha ilusión venir y poder hacer un concierto el domingo 26 en sesión vermú, antes de que todos vayan a disfrutar del Desarme».