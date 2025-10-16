Las jornadas gastronómicas del Desarme en Oviedo adelantan un fin de semana con planes que saborear por toda Asturias

Los callos 'estilo Oviedo' es uno de los platos típicos de los menús de la Fiesta del Desarme de Oviedo.

Isabel Gómez Gijón Jueves, 16 de octubre 2025, 07:09 Comenta Compartir

El Desarme no se entiende sin el 'menú de la paz' y ya tampoco sin los 'bocados' que permiten disfrutar de los ingredientes tradicionales en pequeño formato. Por eso, el inicio de las jornadas gastronómicas en las que se servirán tanto menús completos como pinchos, tapas o cazuelas representa el pistoletazo de salida de la histórica Fiesta del Desarme de Oviedo, declarada este año de Interés Turístico Nacional. Ese arranque se celebra este jueves, 16 de octubre.

Las VI Jornadas 'Bocados del Desarme' comienzan a mediodía y se extenderán hasta el día 26, al igual que la oferta de menús compuestos por garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo Oviedo y arroz con leche que podrán disfrutarse en hasta setenta establecimientos de la capital asturiana.

Con esta doble cita, Oviedo se convierte este fin de semana en el destino gastronómico de Asturias, si bien hay otros planes para estos días que invitan a disfrutar de productos tradicionales y de temporada.

Productos típicos y de temporada

Gijón, por ejemplo, vivirá el último fin de semana de esta edición de 'Gijón de sidras', en la que una treintena de sidrerías y trece llagares sirven la popular bebida acompañada de suculentas cazuelas; mientras tanto, Cangas de Onís inaugurará este viernes las IV jornadas gastronómicas del Queso de los Picos de Europa y de la Miel, que hasta el día 26 ofrecerán menús especial con ambos ingredientes como protagonistas.

El otoño y sus productos inspiran el XVII Mercáu Rural de Otoño de Parteayer, en Santa Eulalia de Morcín, que tendrá lugar este sábado 18 y que se completará con unas jornadas gastronómicas en las que se servirán recetas populares como paella, callos, tortos o el 'platu la güela', en horario de comida y de cena.

También la XVIII Feria de Seronda, que tendrá lugar los días 18 y 19 en La Caizuela, en Illas. En los puestos de su mercado tradicional se podrán encontrar productos de la huerta y agroalimentarios como miel, castañas, sidra, picadillo, adobo y repostería casera. Además, el sábado por la tarde (18 horas) se disputará la segunda edición del Concurso de Bizcochos de Maíz.

Y en Castropol, la Festa da Castaña, que se celebrará el sábado. A partir de las 13 horas se podrán degustar estos frutos de otoño en la plaza del Ayuntamiento, donde habrá una animada sesión vermú, pero no será hasta las 18 horas cuando se pondrán a la venta castañas y bollos preñaos.