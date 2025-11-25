Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Málaga acoge la presentación de la guía Michelin 2026 a la que Asturias llega con un restaurante con tres 'macarons', diez negocios con uno y varios firmes candidatos
Gijón
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:23
19:59
Y misterio resuelto: España tiene un total de 59 estrellas sumando los cinco locales que se incorporan al listado en 2026. Ninguna novedad en Asturias en este apartado.
19:56
El misterio lo resolvió el presentador, Jesús Vázquez, quien contó que el planteamiento para las estrellas verdes cambia. «No son ni una etiqueta ni una certificación medioambiental, sino que van pensadas para replantear códigos en la gastronomía», explicó. «Es un símbolo que agrupa a una comunidad dinámica e innovadora» y «van pensadas para establecimientos que fomenten el diálogo entre restaurantes».
19:51
Tras la bienvenida institucional, comienza la lluvia de reconocimientos. Y lo hace Michelin resolviendo un misterio. Una de las preguntas que más se ha hecho el sector estos días es qué pasaba con las estrellas verdes, pues había dejado de ser un criterio de búsqueda tanto en la web como en la app de Michelin
19:47
Asturias también tiene representación en el distintivo Bib Gourmand, que reconoce a los restaurantes con una excelente relación calidad-precio. Lo tienen El Molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís), Farragua y El Recetario, ambos en Gijón.
19:43
Casa Marcial (La Salgar, Parres) consiguió el mayor hito y defiende tres estrellas Michelin. Junto a él están los establecimientos que brillan en el firmamento con un 'macaron', que son: Ferpel (Ortiguera, Coaña), Real Balneario (Salinas, Castrillón), Casa Gerardo (Prendes, Carreño), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), NM (Oviedo), Monte (San Feliz, Lena), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), El Retiro (Pancar, Llanes) y Ayalga (Ribadesella).
19:36
Nunca como ahora Asturias estuvo más iluminada por estrellas Michelin. Son once los restaurantes que dan luz a la región sumando un total de trece 'macarons'.
19:31
Pero vamos al grano y a barrer para casa. ¿Cómo llega Asturias a esta edición? Pues mejor que nunca.
19:26
Es un año especial para la guía Michelin porque se cumplen 125 desde que empezara a editarse. En su origen, era una publicación gratuita pensada para el sector automovilístico. Hoy en día, el prestigio la avala.
19:23
Son 16 años los que lleva asistiendo Nacho Manzano a la gala de presentación de la guía Michelin. Por su parte, su sobrino Jesús es el tercer año consecutivo que participa.
19:18
Entre todos esos cocineros no faltó la familia Manzano. Nacho, Esther y Jesús charlaron con la presentadora en la alfombra a sabiendas de que «es un día para celebrar», como remarcó Nacho Manzano. Su proyecto común, Casa Marcial, fue el último restaurante español en sumarse al prestigioso club de 'triestrellados'. Lo hizo hace exactamente un año.
19:12
Quique Dacosta, Jordi Cruz, Ángel León... Muchos son los rostros populares de la cocina que se acercaron en la previa a los micrófonos de Masi Rodríguez
19:10
La presentadora, 'streamer' y actriz malagueña Masi Rodríguez se ha encargado de recibir a los invitados. La batuta de la gala la lleva el presentador Jesús Vázquez
19:07
Todos los focos de la cocina española apuntan ahora hacia Málaga, donde tiene lugar esta puesta de largo. Concretamente en el Sohrlin Andalucía, el espacio de artes escénicas y entretenimiento de Antonio Banderas y Domingo Merín.
19:05
Buenas tardes. ¡Empieza la gala de presentación de la 'Guía Michelin de España 2026!
-
