Elio Fernández, cocinero: «Abrir en Gijón es un reto profesional, traemos una cocina viajera y divertida»

El cocinero Elio Fernández Peláez siempre está en movimiento. Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Foz y trabajar en Villalba, Suiza, Madrid, ... Valencia, Alicante y Pastrana (Guadalajara), regresó a casa en 2006. En Ortiguera, concejo de Coaña, tardó poco en coger las riendas del negocio familiar, un espacio que reconvirtió totalmente y que desde 2023 ilumina el cielo asturiano con una estrella en la guía Michelin. Ese reconocimiento le hizo optar por centrarse en el restaurante aparcando otros proyectos. Hasta este verano, que Elio Fernández –Caldereta de Don Calixto a la Proyección 2020– recuperó Loloka en Gijón. El modelo de cocina desenfadada que en su día movió por Navia y Ribadeo lleva abierto un par de meses junto a las 'letronas'.

–Ha traído Loloka a Gijón, ¿qué ve de esta ubicación?

–Es un reto profesional estar en Gijón. Aquí venía de niño de vacaciones, es un pueblo también (ríe).

–Pero el más grande de Asturias. Algo tiene que cambiar, ¿no?

–No me acostumbro a estar en una ciudad más de dos días, necesito salir a la calle y no ver a nadie, y eso en Gijón es imposible (ríe). Yo soy muy de pueblo, muy de bar. Esto es salirme un poco de la rutina, y la verdad es que me 'pican' estos negocios. Te creces un poco con ellos, ¿eh?

–Y también servirá de gancho para que más gente conozca Ferpel Gastronómico...

–La que manda aquí es la casa madre. Ferpel tira mucho y si conoces nuestro proyecto, la comida que hacemos, te engancha seguro. Loloka, por su parte, tiene clientes a nivel nacional, de Madrid, Barcelona y Cantabria, sobre todo, que nos seguían antes y que cuando supieron que el proyecto renacía en Gijón han vuelto a llamar. El turismo en Asturias se reparte mucho y se nota cada vez más.

–¿Le han tentado para salir fuera de Asturias con el proyecto?

–Para irme a Madrid muchas veces. Pero gestionar un equipo a tanta distancia es complicado, así que sería algo que tendría que meditar mucho.

–Loloka tiene una filosofía muy 'callejera'. En detalle, ¿qué ofrece a la hora de comer?

–Sí, mantenemos el concepto canalla que teníamos antes, en Navia y Ribadeo. La idea es fusionar la cocina de otros países con la tradicional asturiana, por eso la carta incluye brioche con rabo de toro, pan pita con jabalí adobado, tacos de cochinita pibil mexicanos, aguacate a la plancha... Lo llamamos cocina divertida.

–¿Para disfrute de quién?

–De todos. Del niño de cinco años y el abuelo de 85 que le guste probar. Tenemos una carta de vinos muy buena y variada y la idea es potenciar el tardeo, que a las cinco de la tarde te puedas tomar un gin tonic en esta terraza maravillosa y si te apetece comer un brioche, pues te lo servimos.

–¿Cocina 'non stop'?

–No estará todo todo el tiempo, pero sí la mayoría. La idea es alargar la tarde, y que a esa hora sea posible pedir buena parte de la carta, si no toda.

–¿Cuál es el horario?

–La cocina abre de miércoles a domingo, mañana y noche. Pero esto no es una discoteca, sino un sitio para cenar algo tranquilamente. Por las mañanas arrancamos con desayunos a las ocho, esto sí que es todos los días de la semana. Es un espacio abierto al público y no solo para los que forman parte del coworking de Spaces, que no asuste pasar la verja exterior (ríe).

–¿Para cuánto tiempo está fijada la unión de Loloka y Spaces?

–Loloka es un concepto que se mueve mucho. Estuvo un año en Navia y Ribadeo, estar uno en Gijón puede estar bien, pero ya hablaremos entonces. Cualquier día acabo sirviendo comida en una autocaravana. Me encantaría.

–¿Cómo reparte su tiempo entre Ferpel y Gijón?

–Si yo no estoy en Ferpel, el restaurante no está abierto, así que seguiré estando ahí la mayor parte del tiempo.

–¿Qué tal van las cosas en la casa madre?

–Como un tiro. En cocina hemos mejorado un 200%. La motivación de la estrella fue la leche. De verdad que vamos creciendo a pasos agigantados. El menú degustación de antes de la estrella no tiene nada que ver con el de ahora.