Elio Fernández, a la entrada de su restaurante Loloka de Gijón. J. M. PARDO

Elio Fernández, cocinero: «Abrir en Gijón es un reto profesional, traemos una cocina viajera y divertida»

Abrió Loloka en Gijón El responsable del restaurante con estrella Ferpel, en Coaña, ofrece desde principios de verano una propuesta desenfadada para todo el que entre al patio

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:02

El cocinero Elio Fernández Peláez siempre está en movimiento. Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Foz y trabajar en Villalba, Suiza, Madrid, ... Valencia, Alicante y Pastrana (Guadalajara), regresó a casa en 2006. En Ortiguera, concejo de Coaña, tardó poco en coger las riendas del negocio familiar, un espacio que reconvirtió totalmente y que desde 2023 ilumina el cielo asturiano con una estrella en la guía Michelin. Ese reconocimiento le hizo optar por centrarse en el restaurante aparcando otros proyectos. Hasta este verano, que Elio Fernández –Caldereta de Don Calixto a la Proyección 2020– recuperó Loloka en Gijón. El modelo de cocina desenfadada que en su día movió por Navia y Ribadeo lleva abierto un par de meses junto a las 'letronas'.

