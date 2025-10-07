El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mateo, jefe de partida del restaurante, Jesús Sánchez y Nacho Manzano cocinan durante su ponencia 'Casa Marcial. Cocinando nuestra vida'. Gastronomika
San Sebastián Gastronomika

«El punto de partida de nuestros menús siempre es Asturias»

La familia Manzano llevó La Salgar a San Sebastián Gastronomika, el congreso donde cocinaron cinco platos presentes en su carta

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 07:11

Comenta

El cocinero Nacho Manzano y su sobrino Jesús Sánchez volvieron a San Sebastián Gastronomika - Euskadi Basque Country para contar lo que cocinan y ... cocinar lo que son. Por eso la ponencia que les llevó al escenario principal del congreso que esta edición busca dar la vuelta al mundo con 'Tradición-Regeneración' llevaba por título 'Casa Marcial. Cocinando nuestra vida'. «Tenemos una trayectoria muy reconocible desde que abrimos el restaurante en 1993, porque cocinamos lo que somos», empezó diciendo quien acaba de ser galardonado con tres cuchillos en The Best Chef Awards.

