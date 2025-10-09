Asturias se despide de San Sebastián Gastronomika con buen sabor de boca

San Sebastián Gastronomika - Euskadi Basque Country es una cita obligada para los asturianos desde que el congreso marcara el camino a seguir hace 27 ... ediciones. Este año lo ha sido para muchos cocineros y productores de la región que, entre el domingo y el miércoles, han contado y dado a probar una parte de lo mucho que tiene que ofrecer la región a la hora de comer.

Intensa fue la actividad en el estand que el Principado instaló en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana. El objetivo era demostrar la variedad de la oferta gastronómica regional, así como dar a conocer de primera mano el compromiso de nuestra cocina con el territorio y la sostenibilidad y reforzar el posicionamiento como destino vacacional de calidad.

Cada una de las tres jornadas estuvo protagonizada por un chef asturiano encargado de elaborar diferentes recetas en formato 'showcooking' con degustación para incidir en los valores de la marca de garantía Cocina de Paisaje. Rompió el hielo Pepe Ron, del Blanco de Cangas del Narcea, quien cocinó filipinos de Ternera Asturiana IGP y meloso de Faba Asturiana IGP. El relevo lo recogió la guisandera Mari Fernández, al frente en Oviedo del restaurante El Fartuquín, quien presentó una interpretación muy personal del pote asturiano y unos mejillones con IGP Chosco de Tineo en salsa de sidra. La guinda la puso el chef del Michelin El Corral del Indianu de Arriondas, José Antonio Campoviejo, que preparó sus imprescindibles bombón de cabrales con chocolate blanco y manzana asada, macaron de sabadiego de Noreña y tarta de queso Gamonéu con anchoas de Lastres.

También hubo asturianía en varios concursos en una edición de Gastronomika que puso el acento en la memoria y la tradición. La jornada de clausura acogió el más esperado, el que cada año acapara cientos de flashes: el concurso nacional de parrilla en su decimosexta edición. Lo disputaron el equipo de Casa Farpón con carne de Trasacar, pero finalmente lo ganaron el restaurante de Napo Lertxundi, ubicado junto a la sidrería Saizar, y Discarlux. Y Alejandro Villa, de El Pandora de Avilés, participó en el XXII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra con unos melocotones a la brasa, praliné de anacardo, leche presa y helado de aceite y vainilla, pero se impuso en una reñida final Ferrán Polls, de Almería.

También hubo representación asturiana en el Aula Makro: Xune Andrade habló de hojas silvestres y cuajo, base de la cocina de Monte, en Lena, y Ricardo Señorán lo hizo de la cocina asturmeña (mezcla de asturiana y extremeña) que ofrece en Farragua, Gijón.