Marcos Granda abre en Ribadesella tras lograr dos estrellas en Madrid y Marbella El sumiller asturiano Marcos Granda. / JOSÉ ELMER M. BELMONTE El sumiller asturiano inaugurará Ayalga la primera semana de noviembre en el hotel Villa Rosario, que hasta ahora ocupaba Naguar JESSICA M. PUGA GIJÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 04:37

Marcos Granda vuelve a casa y lo hace con un ambicioso proyecto hostelero bajo el brazo. El sumiller asturiano abrirá un restaurante en Ribadesella el mes que viene. Se llamará Ayalga y ocupará el espacio que ofrece el hotel Villa Rosario, donde hasta ayer mismo el chef Pedro Martino dirigía Naguar. Ayalga, con espacio para atender a unos 20 comensales por servicio, se sumará a los establecimientos que ya funcionan bajo el sello y la dirección de Granda en Madrid y Marbella, Clos y Skina, respectivamente, ambos valorados con una estrella por la guía Michelin.

«Nuestra idea es aprovechar esa ubicación tan privilegiada para cocinar Asturias y el Cantábrico», expone Granda, que hoy comienza a trabajar en el espacio con vistas a abrir su nuevo negocio entre el 1 y el 10 de noviembre. «Llegamos a una de las casas más bonitas de Asturias y disponemos de unas instalaciones increíbles», dice el sumiller acerca de la casona indiana que alberga el proyecto, «así que vengo con la intención de seguir haciendo las cosas bien en esta tierra fantástica ofreciendo una nueva experiencia gastronómica». De hecho, 'ayalga' significa en asturiano hallazgo encontrado en la playa, y eso es lo que pretenden los responsables con un negocio situado a la orilla del arenal de Santa Marina.

Marcos Granda es consciente de tener un marco de trabajo inmejorable, pero también sabe que eso solo no basta y que necesita encontrar un buen equipo humano. En eso está ahora, seleccionando personal. «Vamos a mantener la filosofía de trabajo que iniciamos en Skina y continuamos en Clos», incide el sumiller que recogió el pasado verano la primera Caldereta de Don Calixto al Impulso Gastronómico de la historia de los galardones que anualmente entrega 'Yantar', el suplemento gastronómico de este periódico. «Porque ni Skina ni Clos son solo yo, sino que detrás hay muchísima gente trabajando muy duro para sacarlo adelante», recuerda, al tiempo que confiesa lo que le gusta formar equipos de trabajo. «En cuanto lo tengamos, vamos a trabajar muy duro para hacer algo mágico en Asturias», avisa.

Marcos Granda, de Sotrondio de la quinta del 76 aunque asentado en Marbella, se volcará en Ayalga. «Es un proyecto muy ilusionante para mí que me permitirá subir a Asturias mucho más a menudo de lo que lo he hecho hasta ahora». De hecho, no descarta volar semanalmente los primeros meses igual que hizo cuando abrió su restaurante de Madrid en diciembre de 2017. Al final, dice, es parte de su filosofía de trabajo.

Objetivo: tercera estrella

Marcos Granda abrió el restaurante Skina en Marbella en 2004 y cinco años después lo dotó de estrella Michelin. Un año le bastó para lograr el mismo premio en Clos, el restaurante que este año debutó en la prestigiosa guía. «Mi reto diario lo tengo fijado en seguir mejorando, así que, por qué no voy a pensar en dotar a Ayalga de estrella en un futuro. Michelin valora el trabajo que ve en el plato y a mí me gustan la constancia y la dedicación», confiesa. Por el momento, para lograrlo en Villa Rosario tiene firmado un contrato de tres años.

Pedro Martino ha estado un año con su restaurante Naguar (Plato Michelin) en el espacio que ofrece el hotel Villa Rosario, a donde se trasladó desde Oviedo. Ahora se traslada. Mantendrá nombre y filosofía, pero aún no tiene definida la nueva ubicación.