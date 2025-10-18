Miguel Ángel de Dios, hostelero y cofrade mayor: «El carbayón tiene que sentir el Desarme como su fiesta, ¡es su historia!»

El Desarme ya se saborea en Oviedo, con la particularidad de que este año deja un regusto a Fiesta de Interés Turístico Nacional. ... Los 190 cofrades y medio centenar de negocios participantes han empezado a exprimir una agenda intensa que tiene en la mesa el punto de unión y partida. «Defendemos unos valores a través de la cocina, la historia y la cultura que se reflejan en cada una de las actividades que hacemos durante dos semanas en Oviedo», incide el Cofrade Mayor del Desarme, el hostelero Miguel Ángel de Dios, que estos días ha estado en Logroño y Madrid presentando el programa y la razón de ser de la fiesta, que mañana (11.30 horas) celebra en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional concedida hace un mes. No faltará la sidra.

–Objetivo cumplido: el Desarme ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Cómo recibió la noticia?

–Fue muy emocionante. Me llamó el alcalde a las 9 de la mañana para comunicármelo una semana antes de la fecha señalada para que se entregasen las distinciones en Madrid. Efectivamente, objetivo cumplido; que el Desarme sea Fiesta de Interés Turístico Nacional fue uno de los objetivos que nos habíamos planteado cuando creamos la cofradía, buscábamos promocionar gastronómica y turísticamente el Desarme y la ciudad. Con apoyo y mucho trabajo de parte de todos los cofrades, lo hemos conseguido. Debemos estar todos muy orgullosos.

–La Cofradía se creó en 2012 y celebró al año siguiente su primer capítulo, por lo que este será el decimotercero. Pero aquí nada de mala suerte.

–Para nada (ríe). Recuerdo la presentación que hicimos en el Teatro Campoamor arguyendo motivos y evidenciando lo importante que era potenciarlo. Este año celebramos un nuevo capítulo con los deberes hechos y la ilusión de seguir promocionándolo internacionalmente.

–El Desarme de hoy no es el de entonces.

–Antes se festejaba, claro, pero solo el 19 de octubre. Nosotros hemos conseguido no solo que sea más reconocido, sino que restaurantes de la ciudad sirvan el menú del Desarme, que consta de garbanzos con bacalao, callos al estilo Oviedo y arroz con leche, durante 12 días o más. Además hay recreaciones históricas y actuaciones para que Oviedo vuelva al siglo XIX, a la época de 'La Regenta', y se potencia mucho lo cultural con el certamen de poesía, el concurso de fotografía y el concurso de ropa de época.

–Con la excusa de la gastronomía hablan de cultura e historia, mueven la economía... La comida no es solo ocio y el Desarme lo demuestra.

–Exacto, y creo que nosotros lo transmitimos desde el principio. El Desarme es un encuentro de amigos, familia o compañeros de trabajo en torno a una mesa para disfrutar de un menú gastronómico que empezó a servirse en 1836. Tenemos que defenderlo como algo nuestro, que el carbayón sienta que llega su fiesta gastronómica, cultural e histórica. Nuestros padres y abuelos ya disfrutaron de este menú, nosotros lo potenciamos para que se convirtiera en un referente en el que se defienden unos valores de concordia, amistad y diálogo.

–¿Los jóvenes lo valoran?

–En la Cofradía hacemos muchas actividades de promoción en colegios y centros de mayores. Hago un llamamiento a asociaciones de vecinos, grupos de amigos... a movilizarse para hacer cosas. Muchas veces tengo envidia de otras zonas donde la gente se junta y hace cosas con ilusión y empeño.

–¿Cuál es el objetivo ahora?

–Que sea declarado de Interés Turístico Internacional en 2031. Vamos a empezar ya a trabajar, sin embargo, tienen que pasar al menos cinco años desde que te declaran de alcance nacional. Es que tenemos el coche en marcha, no vamos a frenarlo para luego tener que volver a arrancarlo cuando lo que nos piden es lo mismo, solo que ampliado. Mejor dejar que siga rodando (ríe).

–La última vez que hablamos dijo que se iría de la primera línea cuando les diesen el título de ámbito nacional. ¿Qué dice ahora?

–Que esa sería mi ilusión, pero el equipo me dice que tengo que seguir... Me gustaría seguir empujando sin estar en primera línea. Pienso que todos los proyectos tienen que tener personas que les sustituyan y en el Desarme hay un gran equipo de cofrades detrás, pero en principio seguiré yo tirando del proyecto de ser fiesta internacional.

–¡Qué semana para hablar de paz y diálogo!

–No tenemos que olvidar nuestra historia porque si no vamos a volver a equivocarnos. Cuando estuvimos en Madrid, el ministro de Turismo comentaba cómo de un enfrentamiento, de una guerra, sacamos una fiesta. Y casi 200 años después seguimos teniéndolo muy presente. Estoy seguro de que esta fiesta tiene mucho recorrido aún.

Números favorables

–Casi un año después de que Oviedo dejase de ser Capital Española de la Gastronomía, ¿la estela aún dura?

–Los balances de turismo de los últimos meses ponen de manifiesto que el lleno es total. Oviedo es un destino gastronómico y cultural, y esto se debe al trabajo de todos estos años en los cuales la cofradía ha puesto su granito como embajadora por toda España y parte de Europa. Ahora los hoteles vuelven a estar llenos, los cofrades que vienen de fuera me lo dicen porque no encuentran alojamiento fácilmente. Eso significa que estamos atrayendo, fuera de verano, turistas que vienen por la gastronomía y a conocer. Los asturianos tenemos un querer especial y por eso quienes vienen a vernos por el paisaje, la cultura y la gastronomía se vuelven contentos, llueva o no.

–Como hostelero, ¿con qué ideas ve que llega el turista a Asturias?

–Hoy todos estamos informados y sabemos adónde vamos. Asturias goza de una buena imagen y cuando alguien viene, lo hace abierto a disfrutar de una región que tiene mucho que ofrecer. Es que hablamos de tres ciudades, de puertos marineros, de montaña... Tenemos una cantidad de actividades que ofrecer que deberíamos potenciarlo bien para afianzar el flujo de visitantes durante todo el año.

–Oviedo hace unos años no era tan sidrera, pero ahora...

–En Oviedo siempre se bebió sidra, pero es verdad que no era un sitio sidrero. Hubo un antes y un después en este sentido gracias a la ruta de la sidra. Nuestra bebida cogió fuerza entonces y hay que agradecérselo a los hosteleros que se unieron, pelearon por ello y consiguieron ponernos en primera en Asturias. Es de aplaudir la promoción que hacen a través de esa ruta.