¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El hostelero Miguel Ángel de Dios, listo para el Desarme en el hotel Iberik. Juan Carlos Román

Miguel Ángel de Dios, hostelero y cofrade mayor: «El carbayón tiene que sentir el Desarme como su fiesta, ¡es su historia!»

La Cofradía creada hace 13 años para «potenciar» el menú que antes solo se comía el 19 de octubre, trabaja ya para ser de Interés Turístico Internacional en 2031»

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:33

Comenta

El Desarme ya se saborea en Oviedo, con la particularidad de que este año deja un regusto a Fiesta de Interés Turístico Nacional. ... Los 190 cofrades y medio centenar de negocios participantes han empezado a exprimir una agenda intensa que tiene en la mesa el punto de unión y partida. «Defendemos unos valores a través de la cocina, la historia y la cultura que se reflejan en cada una de las actividades que hacemos durante dos semanas en Oviedo», incide el Cofrade Mayor del Desarme, el hostelero Miguel Ángel de Dios, que estos días ha estado en Logroño y Madrid presentando el programa y la razón de ser de la fiesta, que mañana (11.30 horas) celebra en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional concedida hace un mes. No faltará la sidra.

