Nueva estrella Michelin en Asturias
Nueva estrella Michelin en Asturias

Regueiro toca el cielo: así fue el estallido de emoción del equipo de Diego Fernández al recibir su primera estrella Michelin

El chef asturiano consigue este reconocimiento que llega tras catorce años de constancia y que preludia la apertura de un nuevo restaurante en Gijón

N. Vivar

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

La emoción fue desbordante. El martes, en la gala Michelin celebrada en Málaga, Diego Fernández y su equipo de Regueiro recibieron la primera estrella de su historia. Lágrimas, abrazos... Y así, casi sin creerlo, invadidos por la euforia del momento, la sala se convirtió en un estallido de alegría que resumía catorce años de trabajo en Tox, Navia, donde el chef ha levantado un proyecto que muchos reclamaban ya como merecedor de este galardón.

El reconocimiento premia una cocina de raíz asturiana que se abre al mundo. En Regueiro conviven el producto local con influencias de India, México o el sudeste asiático, plasmadas en menús degustación que viajan del horno tandoori a la cocina callejera reinterpretada con elegancia. Platos que sorprenden por su equilibrio y personalidad, y que han convertido al restaurante en un referente del occidente asturiano.

La estrella llega como punto de inflexión. Fernández, formado en la Escuela de Hostelería de Gijón y discípulo de Nacho Manzano y Marcos Morán, prepara ahora la apertura de un nuevo restaurante en Gijón, donde trasladará la esencia de Regueiro a un escenario urbano. Asturias suma así un nuevo nombre a su firmamento gastronómico, y lo hace con la fuerza de un equipo que ha sabido convertir la emoción en parte de su cocina.

