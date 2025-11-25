El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cocinero Diego Fernández, de Regueiro, sube a ponerse la chaquetilla de una estrella Michelin en la gala celebrada este martes en Málaga. EC

Regueiro consigue una estrella Michelin y deja a Asturias con 14 brillos

La particular galaxia de la región aumenta con el restaurante de Navia y alcanza los 12 negocios reconocidos en la prestigiosa guía francesa

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:32

Comenta

Se ha convertido en costumbre que Asturias amplíe su luz en el universo Michelin en cada gala de la prestigiosa publicación francesa. En la celebrada este martes en Málaga se volvió a cumplir la máxima por quinto año consecutivo. El conseguidor de las buenas noticias ha sido esta vez el restaurante Regueiro de Tox, en Navia. Un pletórico Diego Fernández subía a ponerse la chaquetilla en el escenario de Sohrlin Andalucía y ponía la guinda así a un negocio que sabe Asturias y a Asia. Con su debut en la publicación son en total 11 los restaurantes que tienen una estrella Michelin en el Principado. Una nómina a la que hay que sumar los tres 'macarons' que aporta desde hace exactamente un año Casa Marcial, el proyecto vital de la familia Manzano.

Consolida así el chef Diego Fernández una propuesta única en España que, además, vuelve a poner en relieve el buen hacer culinario del occidente. Regueiro ha evolucionado a un lenguaje propio a partir de saberes adquiridos en viajes inmersivos por el mundo. Así, en su impresionante casona indiana de Tox los sabores lejanos, como el mole o los curris, dialogan fluidamente con el mejor producto asturiano, como el bogavante o la ternera, consiguiendo una conexión coherente entre culturas.

«Estoy muy contento», decía Fernández poco de después de saberse con una estrella Michelin. Recordó que es un proyecto el suyo que está a punto de cumplir 15 años y que son dos restaurantes en uno, con un modelo nuevo. E incidió el chef en lo importante que es la plantilla para que los negocios funcionen: «No solo por el estilo que defendemos, también porque estamos en Tox y mantenerte en un pueblo es inviable si no tienes un equipo contigo», incidió. Esta miércoles volverá a Asturias para celebrarlo con ellos.

El punto diferenciador de Regueiro son las técnicas ancestrales ejecutadas con el máximo rigor: desde la nixtamalización del maíz molido a mano hasta el uso de un auténtico horno tandoori. Un lugar del todo diferente que demuestra que el particular universo Michelin es tan variado como lo son las cocinas.

Regueiro se suma a la familia Michelin asturiana, que lideran los Manzano con sus tres estrellas, y también incluye a los siguientes negocios: Ferpel (Ortiguera, Coaña), Real Balneario (Salinas, Castrillón), Casa Gerardo (Prendes, Carreño), Auga (Gijón), Marcos (Gijón), NM (Oviedo), Monte (San Feliz, Lena), El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), El Retiro (Pancar, Llanes) y Ayalga (Ribadesella).

La 'Guía Michelin de España 2026' trae algunos cambios para la región en la categoría Bib Gourmand. Mantienen el distintivo que reconoce a los restaurantes con una excelente relación calidad-precio Farragua y El Recetario, ambos en Gijón, pero lo pierde El Molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís). En su lugar lo defiende ahora Le Bistró (Llanes).

La guía física no estará disponible hasta principios de enero, pero la fiesta en Asturias ya es mayúscula.

