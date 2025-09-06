El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pica a la plancha. E. C.
Luanco

Restaurante Las Delicias de Güela

Las Delicias de Güela es un espacio diferente, en el que convive la venta de pescado y marisco con la degustación 'in situ'

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:35

Cuando abrieron hace dos años la pescadería, enseguida se dieron cuenta de que el local tenía mucho más potencial, y ahora se ha convertido en uno de los restaurantes más singulares de Asturias. Si vas a mediodía convivirás con un mostrador repleto de pescados y mariscos al que acuden a comprar los vecinos de Luanco. Tiene la gran ventaja de que el producto siempre está fresco, que hoy en día es mucho decir. El matrimonio propietario gestiona cocina y sala, con la ayuda de un prometedor hijo que el año que viene comenzará a estudiar hostelería y que ya se muestra omnipresente y con muchas ganas. Comenzamos con una tortilla de bacalao muy jugosa y sabrosa y un tomate pelado que estaba bueno.

Restaurante Las Delicias de Güela, en Luanco

  • Dirección Valeriano Fernández Viña, 1

  • Contacto 696689632 @lasdeliciasdeguela

  • Precio sin bebida: 50 euros

Ese día había lubina, sargo, bogavante, quisquilla, un enorme chicharrón, virrey, besugo, rodaballo, lenguado, bonito, y por lo que nos decantamos, pica, un pescado menos habitual y que nos presentaron de dos formas, mitad a la plancha y mitad a la espalda, a petición nuestra. Buen punto y excelente sabor. De postre, una leche presa con fresas correcta. El servicio ha ido evolucionando, pero mantiene la informalidad y naturalidad de cuando vas a comer a casa de alguien. Carta de vino no muy extensa, pero suficiente, destacando el apartado de espumosos. Recibe 12,5 puntos sobre 20, y consigue una Y de Yantar.

A destacar

Lo mejor

La frescura del producto. Al tener pescadería el comensal puede escoger la pieza concreta, observar sus agallas y mirar sus ojos. Es un 'del mar a la mesa' real.

A mejorar

El mantel de papel no encaja con un negocio que vende pescados y mariscos y pretende ser referencia en la zona. Pide tela o mesa descubierta.

El plato

A veces lo más sencillo es lo más rico. Buen bacalao, desalado en el propio restaurante, que junto con el huevo dan como resultado una tortilla muy jugosa, potente, a la que las láminas de piparra le van muy bien.

El lugar

Es muy singular, porque es una pescadería con comedor. Un tercio del espacio lo ocupa el mostrador y el resto es una gran barra que ya no utilizan y un comedor actual. No hay nada parecido en Asturias, muy original.

Espacios grises

