Restaurante italiano Crettino

David Fenández-Prada Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:45

Hubo una pizzería histórica en Gijón de nombre Vesubio, propiedad de Guiseppe Maddaloni. Tras el cierre en 2022, su hijo, Emanuele, decidió que quería continuar la saga y elevar el listón. Y lo consiguió. Crettino es un espacio presidido por un horno del que salen decenas de pizzas cada día. La mejor de las tres que comimos fue la Maddaloni, con provola ahumada, boletus, panceta rotollata y rúcula, muy buena. En general la masa está cuidada en todos los casos y también lució en la Crettino y la de pistacho y mortadela de Bologna. Otro de sus fuertes es la pasta, con muchas opciones donde elegir, con colmenillas, trufa o incluso bogavante, aunque el precio de éste último lo veo desfasado para ser un plato de pasta, 65 €, por mucho crustaceo que lleve. Es fundamental probar uno de los platos con berenjena, muy conseguidos los dos, tanto a la plancha como con pisto.

Restaurante Crettino Dirección Calle de las Cruces, 11

Contacto 984 09 45 44 @pizzeriacretino

Precio sin bebida: 25 euros

Descanso lunes y martes

Uno de los trucos de este restaurante son los aliños, que vuelven a aparecer en los carpaccios, especialmente interesante el de gambón y aguacate. También probamos el de bonito, cuya textura queda demasiado blanda.

Los postres vienen liderados por clásicos como el tiramisú, los cannoli y el babá napolitano, tristemente agotado ese día. Fuimos a cenar y había ya varias sugerencias agotadas, lo cuál es señal de que se preparan ex profeso y en cantidad limitada, perfecto. Servicio atento y eficiente. Consigue una Y de Yantar, tras alcanzar 12,5 puntos. Un italiano interesante.

A destacar Lo mejor La masa de las pizzas está muy cuidada, es esponjosa y está muy bien elaborada. Las hacen al estilo napolitano, con bordes gruesos. A mejorar El comedor en su parte posterior es ruidoso, sería interesante mejorar la insonoridad porque puede llegar a ser molesto.

El plato

Esta pasta fresca con rabo de vaca estaba realmente buena, con un buen punto de cocción, una salsa sabrosa y una carne muy bien cocinada. Entre carta y sugerencias hay más de quince opciones de pasta para elegir.

El lugar

Cuenta con horno a la vista, con las mesas repartidas en varios espacios. Camino y servilleta de papel. Se encuentra en Cimavilla y no admite reservas, con lo que los fines de semana es importante llegar pronto para garantizarte sitio.