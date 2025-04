Luis Antonio Alías Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Amplio de cristalera, profundo de sala, con barra de apalanques y recovecos al gusto, medio gringo y medio castellano, a pie de grifos y botellas, sus enormes pantallas dejan claro que el balompié (respétense los arcaísmos) es un importante componente ideológico, y que las copas, ligas, confrontaciones internacionales y –especialmente– rivalidades regionales, congregan peña y entusiasmos. Es más Alex, propietario de nuestro apreciado y cercano restaurante Sublime, se asoció con Víctor, un guatemalteco y un cubano, quetzal y tocororo, buena convergencia, para desarrollar aquí, plena Ruta de los Vinos carbayona, la idea de un local con espíritu deportivo. Pero bajo la condición de que tanto si tocara cantar goles, gritar faltas o denunciar penaltis, la comida y la bebida deberían ser de primerísima, pura liga de honor. Y lo consiguieron.

Restaurante La Media Cancha Dirección: calle Manuel Pedregal, 15. Oviedo.

Teléfono: 669 08 58 62.

Propietarios: Alex Galindo Ortiz y Víctor Fernández Delgado.

Cocineros: Cristopher Mosqueira y Roberto Galindo.

Para lograrlo cuentan con un tercer partícipe ('local de amigos' subrayan) también procedente de la Hispania ultramarina, el chileno Cristopher, además de Roberto, hermano de Alex y chef de Sublime, todos pasados por la prestigiosa y asturianísima escuela de Nacho Manzano, ni más ni menos.

¿Y con qué solazarse durante la tranquilidad previa al partido o en el emocionante momento de la salida al campo? Pues con Méjico, Guatemala, Chile y Cuba, las asturianas procedencias de nuestros anfitriones, sin que falten los toques orientales a lo China Poblana: croquetas de calamar en su tinta; gyozas de pollo, cerdo y langostinos; chingones supremos o totopos repletos de composturas; costillas marinadas en (aseguran) la poción secreta de Astérix; secreto ibérico macerado en tamarindo; nachos rotos con chorizo, huevo y queso fundido; gyozas y pan bao rellenos de rancho, variadas hamburguesas de autor, secreto ibérico o tataki de atún en sello propio y un churrasco maya tan monumental como Tikal.

Ampliar Hamburguesa La Nena Ingredientes. Pan brioche, carne madurada durante un mes, salsa burguer, salsa satay, papada de cerdo macerada en gochujang, queso Jack Monterrey, siracha, tajín, valentina suave, pepinillo encurtido, limón, hierbabuena (y nuestro ingrediente secreto; que cada cual aporte el suyo). 1. Ya picada, amasada y formada, calentamos la plancha y marcamos el punto de la hamburguesa por cada lado. 2. Colocamos el queso para que vaya derritiendo y pegándose. 3. Doramos la papada de cerdo hasta darle textura crujiente. 4. También doramos el pan con un toque de mantequilla. 5. Procedemos a armar nuestra hamburguesa: el pan en el plato, la salsa burguer, el ingrediente secreto o personal, la carne con el queso derretido por encima la papada crujiente, la tapa y el pepinillo. 6. Cortamos una rodaja de limón, le echamos valentina junto al tajín, lo colocamos sobre el pan e insertamos un cuchillo para sostener la hamburguesa. 7. Saboreemosla a modo de tequila: chupamos el limón con el tajín y la valentina. Despertadas las papilas gustativas, cada bocado será fiesta de sabores. Nota: el nombre de 'La Nena' es por nuestra encargada, cuyo esfuerzo y dedicación logró que, presentada en el Campeonato de Hamburguesas de España, ganara como 'Audacious Bbs' entre otras 450, única asturiana en el podio.

Nunca me gustó el fútbol, pero ante La Brutal o la premiada hamburguesa La Nena, me pongo la camiseta que me toque y paso a tifosi de toda la vida.