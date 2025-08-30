El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ensaladilla con gamba a la brasa. E. C.
Candás

Restaurante Navaja concept

Navaja concept ha revolucionado la restauración candasina con frescura, naturalidad y atrevimiento

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:49

Candás ha despertado de su letanía. Acaba de llegar aire fresco y atrevimiento. Lo que era una antigua sidrería es ahora un moderno bar en el que desayunar, comer o cenar. Encontrarás cafés de especialidad y vinos naturales, pero sobre todo una cocina viajera bien entendida. Aquí no hay enmascaramientos con salsas industriales ni potenciadores de sabor. Hay trabajo en la cocina, ganas de hacerlo bien y unos platos actuales, que presentan formas modernas como los tacos o los rollitos, pero en los que hay una cocina detrás que los ampara. Y todo ello a precios atractivos. Nel ha pisado restaurantes de nivel y se nota. Su compañera de viaje, Sonia, muestra naturalidad y expresividad, aporta relax y buen rollo al ambiente. Está en constante formación y tiene ganas de profundizar en temas como el vino, que puedes también tomar por copas. La carta es corta, apenas ocho pases, reforzados por varias sugerecias del mar. Esta semana tenían salmonete, merluza y bonito. Te cantan los precios de las sugerencias, buen detalle. Probamos la ensaladilla con gamba a la brasa, muy buena, con un punto ligeramente elevado de humo pero con una patata sabrosa y un aliño que aportaba.

Restaurante Navaja concept, en Candás

  • Dirección Rosal, 4. Candás.

  • Contacto 985 35 21 74 @navajaconcept

  • Precio sin bebida: 35 euros

  • Descanso martes y miércoles

La gamba era de calidad y estaba perfecta de punto. Seguimos con unos rollitos de pato de nivel, acompañados de una salsa hoisin de fresas fantástica, muy equilibrada. Un plato que dignifica a esta fritura, tantas veces denostada en las cartas actuales con productos congelados y de dudosa calidad. Detrás llegó un plato que nos encantó, un taco de extrema elegancia, que llevaba dos salsas, una mayo-crema y una macha, que funcionaban perfectamente con la merluza frita en tempura. Platazo. Y rematamos con un salmonete con buen punto y sabor. Cocina informal y viajera con producto de calidad, 'chapeau'. De postre nos llamó la atención el chocolate y manitas, pero el resultado fue que el cacao mandaba y el tofe de pies de cerdo pasaba muy desapercibido. Esperaba un poco más de 'punch'. Excelente café y pan. Suma 14 puntos, dos Y de Yantar con tan solo dos meses de apertura.

A destacar

Lo mejor

El nivel de la cocina; se nota que hay conocimientos detrás y todavía tiene recorrido. En una primera visita percibimos frescura, finura y elegancia. Un sitio para seguirle la pista.

A mejorar

El calor que hace en el comedor con la cocina integrada en la sala es excesivo. Es necesaria una correcta climatización que mejore la sensación. En ello están.

El plato

Este taco estilo mexicano preparado con merluza es un espectáculo, delicado, elegante, con la fritura hecha al momento, crujiente, y con las salsa de macha y la mayo-crema muy bien integradas, sin tapar al producto. Cocina moderna y callejera bien entendida, nivelazo.

El lugar

A medio camino entre lo industrial, lo callejero y un bar de pueblo, logran una atmósfera moderna, informal, sin mantel , que mola. Son apenas cuatro mesas y una barra para seis personas, donde ofrecen un menú degustación a 43 euros.

Te puede interesar

Espacios grises

