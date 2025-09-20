David Fenández-Prada Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

La historia comenzó no muy lejos de Salinas, en San Cristóbal, en una casa azul de dos plantas, ya con el mismo nombre. Pero en la ubicación actual acaban de cumplir un año. Antes, Nacho había estado en el Real Balneario, con lo que aunque tiene muchos kilómetros no le gusta alejarse de casa. Esa veteranía le hace utilizar la cabeza y no se complica, buen producto, con entradas como cecina, coppa, calamares, gamba roja, algún plato de cuchara como callos con patatinas o garbanzos con langostinos, y un buen repertorio de pescados y arroces, su especialidad. Te cantan con buenas explicaciones las sugerencias y te dicen su precio, aspecto fundamental y que evita sorpresas.

Restaurante El Pez Burro Dirección Alcalde Luis Treillard, 16. Salinas

Contacto 984 19 33 35. @elpezburro

Precio sin bebida: 40 euros

Descanso domingo noche y lunes

Pedimos de entrada un salpicón de langostinos dominado por la vinagreta, mejorable. Detrás, dos arroces impecables, especialmente el de pescado de roca, perfecto. Muy bueno también el de arroz negro, que venía con un alioli servido aparte que le aportaba punch. Rematamos con un lomo alto de calidad, poco hecho como lo habíamos solicitado, con una grasa bien infiltrada, sin nervios y de largo posgusto. De postre comimos una tarta de zanahoria correcta y una tarta de queso excelente. La carta de vinos es corta pero a precios muy asequibles, se nota que intentan cuidar el bolsillo del cliente, algo que se agradece y que ya no es tan habitual. La sala es agradable. Para los amantes del mar, de pescado había rubiel, lubina y bonito en esta ocasión. El precio final es justo para lo que te ofrecen. Recibe una puntuación de 13 sobre 20 y consigue por lo tanto una Y de Yantar.

A destacar Lo mejor Los arroces, espectaculares, tanto de punto como de sabor. Probamos el de pescados de roca y el arroz negro, que venía presentado con alioli. A mejorar El salpicón de langostinos, con buen producto pero dominado por la vinagreta, excesiva en cantidad, porque descompensaba el conjunto.

El arroz con pescados de roca rozaba la perfección, con un grano impresionante, con una textura de diez. El pescado, a pesar de ser de roca no tenía ni una espina y estaba en su punto, y el fondo aportaba la potencia justa. Sobresaliente, debéis probarlo.

El lugar

Luminoso comedor decorado en blanco complementado por toques de madera. Mesas con mantel y servilleta de tela. Tiene barra y una pequeña terraza con mesas altas donde tomar el vermú o aperitivo. A medio camino entre lo formal y lo informal, apto para todos los públicos.

